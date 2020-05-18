Gül, AB içerisinde yedi adet depo ve dağıtım merkezi için çalışmalarını yaptıklarını, Türkiye ve Orta Doğu-Kuzey Afrika hattındaki dağıtım merkezlerini daha da geliştirdiklerini söylüyor. “Çin’den İngiltere’ye, Afrika’dan Rusya’ya tek bir tuşla ürün gönderebiliyoruz. Türkiye’yi dev bir lojistik hub olarak değerlendireceğiz” diyen Gül, Türkiye’nin e-lojistik alanında da merkez olacağını kaydediyor.

Ceren Oral BALABAN

coral@ekonomist.com.tr

Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, Çin’in başlattığı ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gül, bu projenin modern İpek Yolu’nun bir devamı olduğunu, Türkiye’nin de bu çalışmada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Çin’den başlayan proje için ülkede 11 noktada toplama ve operasyon merkezinden sevkiyat yapabilecek bir altyapı kurduklarını belirten Erkan Gül, “Projenin batı tarafında yer alan Avrupa’da da altyapımızı hazırladık. Avrupa Birliği (AB) içerisinde yedi adet depo ve dağıtım merkezi için çalışmamızı yaptık. Türkiye ve Orta Doğu-Kuzey Afrika hattında var olan dağıtım merkezlerini daha da geliştirdik” diye konuştu.

Gül, sektördeki 45 yıllık tecrübeleri sayesinde ‘Tren ve TIR Taşımacılık Modeli’ni hayata geçirdiklerini kaydetti. “Türkiye’nin de dâhil olduğu ve ülkesel olarak 100 milyar dolarlık bir ticareti kapsayan bu ağ önemli bir çalışma olacak ve Türkiye’yi dünya için daha önemli hale getirecek” diye konuştu.

GENÇ NÜFUSA EK KAZANÇ KAPISI

Erkan Gül, yeni nesil lojistik sistemi olan e-lojistik sayesinde e-ticaret tarafını da artırarak hem Türkiye’nin ihracatına katkı sağlayacaklarını hem de genç nüfusa yeni bir ek kazanç kapısı açacaklarını belirtti. Tarihi proje için oluşturdukları ağın, dünya ticaretinin 4’te 3’üne ulaşacak bir coğrafyada yer aldığını aktaran Gül, yıllık 1 trilyon doların üzerinde olan projenin bir organizasyon ağına dâhil olduklarını belirtti.

Şu anda Çin’den İngiltere’ye, Afrika’dan Rusya’ya tek bir tuşla ürün gönderebildiklerinden bahseden Erkan Gül, dünyanın tam merkezinde Türkiye’yi dev bir lojistik hub olarak değerlendireceklerini, böylece, Türkiye’nin e-lojistik alanında da merkez olacağını söyledi. Bu projenin Türkiye’de bugüne kadar cirosal anlamdaki en büyük proje olabileceği tahmininde de bulundu.

“KOBİ’LERE LOJİSTİK AVANTAJI SAĞLIYORUZ”

Erkan Gül, Çin’den veya Avrupa’dan getirilen yükleri adrese teslim gerçekleştirdiklerini belirterek, depolamada da bir haftaya kadar ücretsiz hizmet verdiklerini dile getirdi. Gül, “Bu hizmeti sadece Türkiye’de değil; İtalya, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Slovenya, Irak, İran, Katar gibi faal olarak bulunduğumuz ülkelerde de veriyoruz. Bu hizmetle Türkiye’deki KOBİ’lere önemli bir lojistik avantajı vereceğiz. Böylece ihracat ve ithalat konusunda daha cesur olmalarının da önü açılacak” dedi.

Erkan Gül; Çin’den ürün satın alan KOBİ’lerin ürününü direkt Türkiye’ye veya Londra’ya sattığı zaman, Azure olarak bu ürünü Çin’den kapı teslimi alarak Londra’ya kapı teslimini yine özel parsiyel servis olan PaletX ile 17 günde tek fiyat uygulaması altında gerçekleştirecekleri bilgisini verdi.

YÜZDE 25 TASARRUF

“Ali Baba Group ile yapmış olduğumuz yeni anlaşmayla artık herkes online siparişlerini kendileri üzerinden getirebilecek. Yeni uygulamayla havayolu taşımacılığına göre yüzde 75 daha uygun, deniz taşımacılığına göre yüzde 50 daha kısa sürede bir zaman ve maliyet tasarrufu söz konusu olacak. Bu uygulama şirketlerin yıllık lojistik maliyet giderlerinde yüzde 25 tasarruf sağlayacak.”