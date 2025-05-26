Türkiye’nin en büyük yapay zekâ zirvesi sektörü buluşturdu

KoçDigital ev sahipliğinde MEXT Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen KoçDigital Summit 2025, yapay zekâ, tedarik zinciri ve Endüstri 4.0 teknolojileri odağında iş dünyasına değer katan önemli içgörüler ve sektörel başarı hikayelerine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin en büyük yapay zekâ zirvesine, 13 farklı sektörden 200’ü aşkın şirket temsilcisi katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan KoçDigital Managing Director Evren Dereci, yapay zekânın küresel ekonomiye olan etkisine dikkat çekerek, 2030 yılına kadar bu etkinin 15,7 trilyon doları bulmasının beklendiğini vurguladı.

KoçDigital'in bu alandaki öncü rolünü vurgulayan Evren Dereci, “KoçDigital olarak son 3 yılda 14 ülkede 150'den fazla müşterimizle hayata geçirdiğimiz 500'ün üzerinde projeyle 350 milyon dolar tekrar eden karlılık ve 85 milyar dolarlık bir ekonomiyi destekliyoruz” dedi. Ayrıca yapay zekâ uygulamaları sayesinde müşterilerinin üretim kapasitelerinde yüzde 5 ila 25 artış, planlanmamış bakım oranlarında yüzde 50 azalma ve üretim maliyetlerinde yüzde 10-25 düşüş sağladıklarını kaydetti.

Dereci, sunumunda günümüz dünyasını şekillendiren demografik değişimler, teknolojik gelişmeler, güç dengesinin yayılması ve jeopolitik değişimler gibi önemli megatrendlere de değindi. KoçDigital'in bu karmaşık yapıyı fırsata çevirme ve bölgesel bir ekosistem oluşturma vizyonunu paylaştı.

‘KoçDigital, yapay zekayı sahada konuşur hale getirdi’

Evren Dereci, KoçDigital'in yapay zekâyı dört ana alanda Üretkenlik, (Generative AI), Üretim (Manufacturing AI), Müşteri Analitikleri (Customer AI) ve Kurumsal AI (Enterprise AI) alanlarında dönüşüm programları uyguladığını ve bu sayede müşteri memnuniyetini artırdıklarını, operasyonel verimlilik sağladıklarını ve iş değerine katkıda bulunduklarını belirtti.

Dereci, “Yalnızca teknoloji üretmiyoruz; ürün ve servislerimizi kendimiz geliştiriyor, gerçek hayat örnekleriyle canlı demolar sunuyoruz. Üretim tesisleri içindijital ikizlerle başladığımız yolculukta bugün ‘konuşan fabrikalara’ ulaştık. Platform360 ürünümüz ile Endüstri 4.0 dönüşümü ve Supply Dynamics ürünümüz ile tedarik zinciri planlama projelerinde yapay zekâyı artık sahada, karar destek sistemlerinde, üretim hatlarında sonuç alır hale getirdik” şeklinde konuştu. Dereci, şirketin Gentio çözümüyle yapay zekâ uygulamalarında yüzde 30'a varan maliyet tasarrufu ve projeleri devreye alma süreçlerinde 4 kata kadar hızlanma sağladığına dikkat çekti.

Hedef, yapay zekada bölgesel liderlik

Yapılan açıklamaya göre, KoçDigital'in başarıları sadece Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Şirketin Paris'te Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü orman yangınları risk tahminleme projesi, uluslararası alanda büyük takdir topladı. Sürdürülebilirlik alanındaki su kaynaklarının etkin kullanımını hedefleyen projesi de 2024 yılında Davos’da akredite edildi. Ayrıca 2025 itibarıyla KoçDigital insansı robotların Türkiye'deki tesislerde yerini alacağı duyuruldu. Evren Dereci, KoçDigital'in yapay zekâ alanındaki hedefini net bir şekilde ortaya koyarak, “Hedefimiz sadece Türkiye'de değil, bölgede de yapay zekâ alanında liderlik” dedi.

Zirvede, ‘Yapay Zekâ Tabanlı Yeni Nesil İş Modelleri’, ‘Sektörel Başarı Hikayeleri ve Panel Oturumları’, ‘Geleceğin Fabrikaları ve Dijital Üretim Çözümleri’, ‘Yapay Zekâ ile Güçlenen Dayanıklı ve Rekabetçi Tedarik Zinciri Dönüşümü’ ve ‘Veri Yönetişimi ve Modernizasyon Yaklaşımları’ gibi konular ele alındı.