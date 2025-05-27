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Türkiye'nin en değerli markası değişmedi: Listeye 24 yeni şirket girdi

Türk Hava Yolları (THY), marka değeri sırlamasında 2 milyar 266 milyon dolarla bu yıl da zirvede yer aldı.

27 Mayıs 2025 | 11:41
Türkiye'nin en değerli markası değişmedi: Listeye 24 yeni şirket girdi

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını tamamladı. 2007'den bu yana yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sonrası 100'den 125 markaya çıkarıldı.

THY, 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.

İkinci sıranın sahibi 1 milyar 645 milyon dolarla Arçelik olurken İş Bankası geçen yıla kıyasla bir basamak yükselerek 1 milyar 240 milyon dolarla üçüncü sıraya çıktı.

Geçen yıl üçüncü olan Vestel bir sıra gerileyerek, 928 milyon dolarla dördüncü sıraya düştü.

Ford Otosan 905 milyon dolarla 5'inci, Ziraat Bankası 875 milyon dolarla 6'ncı, LC Waikiki 828 milyon dolarla 7'nci, Garanti BBVA 721 milyon dolarla 8'inci, Yeni Rakı 590 milyon dolarla 9'uncu, Vakıfbank 386 milyon dolarla 10'uncu sırayı aldı.

Geçen yıl 20'nci sıradan listeye giren Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg, 179 milyon dolarlık değeriyle bu yıl da yerini korudu.

Listeye, bu yıl 24 yeni marka dahil oldu. Altınkılıç, Astor Enerji, Big Chefs, Bilkom, Bizim, Çelik Motor, Doğan Trend, Efor Çay, Eker, Eksun, Gezinomi, Hedef Filo, Hepsiburada, Mobiltel, Oba Makarna, Penta, Reeder, Sasa, Suwen, TV8, Trendyol, VBT Yazılım, VDF Filo ve Yiğit Akü listeye giren diğer markalar oldu.

125 MARKANIN TOPLAM DEĞERİ 17 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

125 markanın toplam değerinin geçen yıla göre yüzde 15,6 artarak 14,7 milyar dolardan 17 milyar dolara yükseldiğini bildiren İlgüner, "Markalı yurt dışı satışlarını başarıyla sürdüren LC Waikiki, Mavi ve Koton gibi hazır giyim markalarının değeri artıyor. Bu durum sektörde markalaşmanın önemini de yansıtıyor." dedi.

İlgüner, listeye yeni markaların da eklendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl listeye 24 yeni marka dahil oldu. Mobilite, yazılım markaları listede artarak yer bulmaya başladı. Bu durum yapısal dönüşümün işareti olarak görülmelidir. Sektörel olarak Türk markalarının küresel kabul görmesi sonucu ASELSAN, TUSAŞ gibi havacılık ve savunma sanayisi markaları değerlerini yükseltiyor."

Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası ve 2025 yılı marka değerleri (milyon dolar) şöyle:

20252024Markaİş kolu2025 Marka Değeri
11Türk Hava YollarıHava Yolu2.266
22ArçelikDayanıklı Tüketim1.645
34İş BankasıBanka1.240
43VestelDayanıklı Tüketim928
56Ford OtosanOtomotiv905
67Ziraat BankasıBanka875
79LC WaikikiHazır Giyim828
85Garanti BBVABanka721
923Yeni RakıAlkollü İçecek590
1012VakıfbankBanka386
1110AkbankBanka345
128Yapı KrediBanka308
1314Anadolu EfesAlkollü İçecek304
1415ÜlkerGıda302
1516BİMPerakende293
1617Petrol OfisiAkaryakıt262
1711TurkcellTelekomünikasyon262
1819Şişe CamKimya240
1918MigrosPerakende218
2020ToggOtomotiv179

 

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Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
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