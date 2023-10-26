Türkiye'nin en yüksek 20 binası... Birinci unvanını 2024'te devredecek!

ekonomist.com.tr - Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi (CTBUH) verilerine göre Türkiye, 150 metre üstü 67 gökdelen ile Avrupa’da gökdelen sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. En yakın takipçisi ise 51 gökdelen ile Rusya ve 33 gökdelen ile İngiltere.

1 Diğer yandan Türkiye'nin en yüksek binalarında liste başı değişiyor. 2017 yılında yapımı tamamlanan Skyland İstanbul kuleleri, 2024 yılı itibari ile Türkiye’nin en yüksek binası unvanını İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan TCMB Merkez Bankası kulesine bırakacak. TCMB Merkez Bankası Kulesi 353,9 metre uzunluğuyla sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en yüksek binası olacak. İşte 2023 itibarıyla Türkiye'nin en yüksek 20 binası (İsim-Şehir-Yapım Yılı-Yükseklik-Kat Sayısı)

2 Skyland Ofis Kulesi Skyland Ofis Kulesi-İstanbul-2017-284 m/932 ft-65

3 Skyland Konut Kulesi Skyland Konut Kulesi-İstanbul-2017-284 m/932 ft-64

4 Metropol Kule İstanbul Metropol Kule İstanbul-İstanbul-2017-280 m/ 919 ft-58

5 Safir Kulesi Safir Kulesi-İstanbul-2010-261 m/856 ft-55

6 Emaar Square The Adres Otel & Rezidanslar Emaar Square The Adres Otel & Rezidanslar-İstanbul-2020-244,6 m/802 ft-51

7 Vakıf Bankası Genel Müdürlük Kulesi 1 Vakıf Bankası Genel Müdürlük Kulesi 1-İstanbul-2022-221,3 m/726 ft-43

8 Nurol Hayat Nurol Hayat-İstanbul-2018-220 m/722 ft-60

9 İstanbul Kulesi 205 İstanbul Kulesi 205-İstanbul-2019-220 m/722 ft-54

10 İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kulesi I İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kulesi I-İstanbul-2023-219,2 m/719 ft-46

11 Mistral Ofis Kulesi Mistral Ofis Kulesi-izmir-2017-216 m/709 ft-48

12 Halk Bankası Genel Müdürlük Kulesi 1 Halk Bankası Genel Müdürlük Kulesi 1-İstanbul-2023-208 m/682 ft-46

13 Maslak Omurga Kulesi Maslak Omurga Kulesi-İstanbul-2014-202 m/663 ft-47

14 Folkart Kule A Folkart Kule A-izmir-2014-200 m/656 ft-40

15 Folkart Kule B Folkart Kule B-izmir-2015-200 m/656 ft-40

16 Elya Kraliyet Kulesi Elya Kraliyet Kulesi-Ankara-2020-195,4 m/641 ft-45

17 Anthill Konutu 1 Anthill Konutu 1-İstanbul-2010-194,5 metre/638 ft-54

18 Anthill Konutu 2 Anthill Konutu 2-İstanbul-2011-194,5 metre/638 ft-54

19 Çiftçi Kule A Çiftçi Kule A-İstanbul-2018-194 m/636 ft-45

20 Çiftçi Kule B Çiftçi Kule B-İstanbul-2018-194 m/636 ft-45