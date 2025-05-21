Türkiye’nin mart ayı UYP açığı 270 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 dönemine ilişkin UYP verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, Mart 2025'te bir önceki çeyrek sonuna göre yüzde 3,1 artışla 377,9 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 2,1 azalışla 648 milyar dolar olarak belirlendi. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, martta 25,2 milyar dolar azalarak eksi 270,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3 artarak 73,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 5,7 artarak 143,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Rezerv varlıklar kalemi ise yüzde 0,9 artarak 156,5 milyar dolar oldu.