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Türkiye'nin satın alma gücü AB’nin gerisinde kaldı

Türkiye'nin, "Satın Alma Gücü Paritesi"ne (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 71 olarak tespit edildi. Bu değer 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birimken Türkiye AB ortalamasının yüzde 29 altında kaldı.

18 Haziran 2025 | 13:04
Türkiye'nin satın alma gücü AB’nin gerisinde kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "Satın Alma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı. SGP ayrıntılı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları gideriliyor ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından ilan SGP'ye göre kişi başına GSYH endeks değeri, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken Türkiye için 71 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 29 altında kaldı.

Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 6 aday ülkeyi (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek) kapsadı.

Söz konusu 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 242 ile Lüksemburg, en düşük ise 35 ile Bosna Hersek olarak belirlendi. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 142 üzerinde, Bosna Hersek ise yüzde 65 altında değere sahip oldu.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 80

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık gibi hizmetleri de kapsıyor.

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 80 oldu ve AB ortalamasının yüzde 20 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 141 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 41 ile Arnavutluk ve Bosna Hersek olarak kayıtlara geçti.

AB'de 100 Euro’luk sepet Türkiye'de kaç Euro’ya doluyor

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke, karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2024 yılı sonuçlarına göre 47 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 47 Euro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Öte yandan, Eurostat tarafından yayımlanan veriler, bu kurum ve OECD tarafından ortaklaşa yürütülen Avrupa Karşılaştırma Programı çalışmaları kapsamında hesaplanıyor.

Seçili ülkelerin SGP'ye göre 2024 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

 2024
Lüksemburg242
İrlanda211
Norveç163
İsviçre151
Hollanda136
İzlanda132
Danimarka128
Belçika116
Avusturya116
Almanya115
İsveç113
Malta109
Avro Bölgesi (20)104
Finlandiya103
Avrupa Birliği (27)100
Fransa99
İtalya98
Güney Kıbrıs95
İspanya92
Çekya91
Slovenya91
Litvanya88
Portekiz82
Estonya79
Polonya79
Romanya78
Hırvatistan77
Macaristan77
Slovakya75
Türkiye71
Letonya71
Yunanistan70
Bulgaristan66
Karadağ54
Sırbistan51
Kuzey Makedonya42
Arnavutluk37
Bosna Hersek35

 

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