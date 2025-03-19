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Türkiye'nin UYP açığı 286,6 milyar dolar oldu

Türkiye'nin 2025 Ocak ayı itibarıyla net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) eksi 286,6 milyar dolar oldu.

19 Mart 2025 | 11:44
Türkiye'nin UYP açığı 286,6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2025 dönemine ilişkin UYP verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Ocak 2025'te önceki yıl sonuna göre yüzde 3,1 artışla 378,4 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 0,8 yükselişle 665,1 milyar dolar oldu. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, ocakta 6,1 milyar dolar azalarak eksi 286,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 7 artarak 166 milyar dolar, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,3 artışla 72,1 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,2 azalarak 136,4 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,2 azalışla 37,4 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar alt kalemlerinden Merkez Bankasının mevduat yükümlülükleri yüzde 9,3 azalışla 31,5 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışa karşın döviz kurlarındaki artışın ve borsadaki değer kayıplarının etkisiyle yıl sonuna göre yüzde 0,9 azalarak 180,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi yüzde 3 yükselişle 128,1 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,9 artışla 356,9 milyar dolar seviyesine çıktı. AA

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18 Mart borsada gün sonu rakamları
Arzum bedelli kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 hisse var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
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