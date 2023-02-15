Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ortak yayınla "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası düzenleniyor. Devam eden canlı yayın, yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanıyor.

Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor. Yardım kampanyasında ünlü dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Türk Kızılaya bağışlanacak.

Bağışlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla katıldığı yardım kampanyasının yaklaşık 1,5 saatlik bölümünde toplam bağış tutarı 92 milyar 899 milyon 912 bin liraya ulaştı.

Saat 23:10 itibarıyla ise bağış rakamı 105 milyar lirayı aştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in de telefonla bağlandığı Türkiye Tek Yürek kampanyasına, ülke genelinden çok sayıda iş insanı, sanatçı, siyasetçi, STK yetkilisi ve bürokrat katıldı.

EN YÜKSEK BAĞIŞ MERKEZ BANKASINDAN

Kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaparken,

Ziraat Bankası 20 milyar lira,

VakıfBank 12 milyar lira,

Halkbank 7 milyar lira,

Turkcell 3,5 milyar lira,

Cengiz Holding 2,5 milyar lira,

Türk Telekom, THY, TMSF, Borsa İstanbul Grubu ile Türkiye Sigorta, Baykar 2'şer milyar lira bağışladı.

Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Süryani Cemaati mensuplarının bulundukları ülkelerdeki konsolosluklar aracılığıyla yardıma koştuklarını söyledi. İstanbul Süryani Kadim Cemaati Vakfı adına bu akşam yapılan kampanyaya 1 milyon 250 bin lira bağış yaptıklarını belirtti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 20 milyon lira, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 10 milyon lira, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 10 milyon lira bağışta bulundu.