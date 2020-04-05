Sağlık Bakanlığın internet sitesinde yer alan “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, bugün 20 bin 65 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 73 hasta vefat etti, 256 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.

Toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı 1042 oldu.

KOCA: TEST SAYISINDA 20 BİN AŞTIK

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, paylaşımında “Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Anu01vZPU8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 5, 2020