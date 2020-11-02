Bakanlık, saldırıyı kınayarak şu açıklamayı yaptı:

“Viyana’da meydana gelen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir.”

TÜRKİYE TERÖRİZM KARŞISINDA AVUSTURYA HALKININ YANINDADIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabı üzerinden saldırıyı kınadı.

Altun, “Viyana’da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz.” dedi.