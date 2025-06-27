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TÜSİAD açıkladı: Türkiye’nin rekabet gücü 2025’in altına indi

TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi’ni açıkladı. 2025 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre endeks, bir önceki çeyreğe kıyasla önemli bir değişim göstermeyerek 86,1 seviyesinde gerçekleşti. 2022'den bu yana düşüş eğiliminde olan endeks, Türkiye'nin maliyet bazlı rekabet gücünün 2015 yılı seviyesinin altına indiğine işaret ediyor.

27 Haziran 2025 | 10:09
TÜSİAD açıkladı: Türkiye’nin rekabet gücü 2025’in altına indi

TÜSİAD, Türkiye ekonomisinin temel ihracat pazarlarındaki maliyet bazlı rekabet şartlarının daha doğru anlaşılması, rekabet dinamiklerinin veri temelli tartışılması ve buradan yola çıkılarak politika önerilerinin oluşturulması amacıyla hazırlanan “TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi (TÜSİAD-RGE)*" çalışmasını kamuoyu ile paylaştı. 

2015 yılının ilk çeyreğinden başlayarak hazırlanan ve sonuçları her çeyrek sonunda açıklanacak olan endeksin tanıtım toplantısı 26 Haziran tarihinde gerçekleştirildi.

2025 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre endeks, bir önceki çeyreğe kıyasla önemli bir değişim göstermeyerek 86,1 seviyesinde gerçekleşti. 2022'den bu yana düşüş eğiliminde olan endeks, Türkiye'nin maliyet bazlı rekabet gücünün 2015 yılı seviyesinin altına indiğine işaret ediyor. 

Yıllık bazda ise endeks yüzde 8,9 oranında geriledi. Bu düşüşün 4,8 puanı ara malı maliyetleri, 3,2 puanı iş gücü maliyetleri ve 0,9 puanı finansman maliyetleri artışından kaynaklanırken enerji fiyatlarında son iki çeyrekte görülen gerileme rekabet gücüne sınırlı da olsa olumlu katkıda bulundu.

Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Bu çalışmamızda ülkemizin imalat sanayi sektörleri açısından ana ihracat pazarlarında, rakip ülkelerle karşılaştırmalı olarak ara malı, enerji, iş gücü ve finansman  maliyetleri  incelendi. Böylece zaman içinde maliyet bazlı rekabet dinamiklerimizin nasıl değiştiği detaylı biçimde analiz edildi. Bu çalışma, Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki rekabet koşullarını veri temelli ölçme imkânı sağlayacak. Aynı zamanda, politika önerileri geliştirmek için önemli bir zemin oluşturacak.” dedi.

Etkinlik, Gazeteci Açıl Sezen'in moderatörlüğünü üstlendiği panelle sona erdi. Panelde TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Saha Analytics Kurucu Ortağı & CEO'su Oğuz Atuk ve Saha Analytics Kurucu Ortağı Doç. Dr. Şeref Saygılı, endeksin oluşturulma yöntemi ve sonuçlarına dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

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