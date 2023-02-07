TÜSİAD 'Deprem Destek Ağı' kurdu

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul toplantısının açılışında, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın deprem gündemli konuşmaları gerçekleştirildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Orhan Turan, "Çok sayıda ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Ülkemizin karşılaştığı en büyük afetlerden biri olan bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Ağır kış koşullarıyla daha da zorlaşan bu afet nedeniyle enkaz altında olan vatandaşlarımızın ivedilikle kurtarılabilmesini ümit ediyoruz. Canla başla çalışan tüm kurtarma ekiplerine minnetlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜSİAD Deprem Destek Ağı'nı oluşturduk"

Afet nedeniyle birçok kurumun, iş dünyası kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, STK'lerin, şirketlerin ve vatandaşların bölgeye yardıma koştuğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Biz de bu zorlu sürecin üstesinden gelmek için tüm üyelerimizle afetten zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız. Deprem bölgesine yardım için üyelerimize bir çağrı yaparak TÜSİAD Deprem Destek Ağı'nı oluşturduk. TÜRKONFED'e bağlı bölgesel iş dünyası federasyonları ile bölgenin ihtiyaçlarını belirleyerek üyelerimizi yardımlar konusunda koordine ediyoruz. Kamu kurumlarımızla iletişim halinde acil ihtiyaçların karşılanması için yürütülen çalışmalara destek veriyoruz.

Bu kadar büyük bir felaket, yol açtığı bireysel kayıplar ve travmaların yanı sıra sosyal ve ekonomik sorunlara ve toplumsal travmalara da yol açmaktadır. Deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarının en etkin biçimde ve süratle yapılabilmesi, yaraların sarılabilmesi ve ardından ekonomik sıkıntıların ve travmaların atlatılabilmesi, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyonu ile mümkündür. Gün birlik olma ve dayanışma günüdür. Biz de üyelerimizle birlikte üstümüze düşün tüm sorumlulukları bihakkın yerine getirmek için diğer kurumlarımız ve vatandaşlarımızla dayanışma içindeyiz."

Turan, deprem felaketi karşısında Genel Kurul toplantısını sadece Dernekler Kanunu'nda belirlenmiş olan olağan gündem maddeleri çerçevesiyle sınırlı olarak yapacaklarını, üyeleri arasında da deprem bölgesinde yakınları olanlar bulunduğunu ve onların da acılarını paylaştıklarını bildirdi.

"Acımız çok büyük"

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Acımız çok büyük. Cumhuriyet tarihimizin en korkunç depremlerinden birinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şimdi kurtarma çalışmalarına ve yaraları sarmaya odaklanalım. Deprem bir doğal afet. Ama sonuçlarına karşı önlem almak sorumluluğumuz. Bu acıyı bir daha yaşamamak için ne yapmamız, neleri değiştirmemiz gerektiğini, bilim insanlarının uyardıkları beklenen İstanbul depremi için ne ölçüde hazırlıklı olduğumuzu sonra konuşalım.

Şimdi birlik olma zamanı. Kurtarma çalışmaları için, yardım bekleyenler için seferber olalım. Birlik, beraberlik içinde her sorunumuzun üstesinden geliriz. Yaralarımızı sararız.

Aklımız, fikrimiz deprem bölgesinde. Dualarımız hala enkaz altında olanlar için. Bu koşullar altında daha önce ilan etmiş olduğumuz genel kurul gündemini iptal ettiğimizden ben de hazırlamış olduğum konuşmayı yapmayacağım. Daha sonra düzenleyeceğimiz Yüksek İstişare Konseyi toplantısında görüşmek temennisiyle saygılar sunuyorum."