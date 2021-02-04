Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, 2020 yılının fon için ağırlıklı olarak satın alma ve birleşme yılı olduğunu 2021’in ise enerji, madencilik ve petrokimyada doğrudan yatırımların başlama yılı olacağını kaydetti.

Bloomberg’e konuşan Sönmez, “Doğrudan yatırımlar için artık sahadayız. Önümüzdeki 5 yıl içinde proje büyüklüğü toplamda yaklaşık 15 milyar dolar olan projelere başlıyoruz. 2020 bizim açımızdan bir M&A yılıydı. Türkiye’deki en büyük 10 işlemden 3’ünü biz gerçekleştirdik. Bu alan her zaman gündemimizde olacak. Ancak bu yılki asıl alanımız greenfield yatırımlar olacak” diye konuştu.

Afşin-Elbistan santrali için 7 Çinli firma ile görüşme yapılıyor

Afşin Elbistan santrali yatırımı için 7 Çinli firma ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Sönmez, bu yıl inşaat ihalesinin yapılacağını kaydetti. Sönmez, proje finansmanının Çinli firmalar tarafından sağlanacağını ve Varlık Fonu’nun büyük ortak olarak projede yer alacağını belirtti.

İskenderun’da kurulacak petrokimya tesisi için arazide zemin etütlerine başlandığını söyleyen Sönmez, “Kurulacak tesiste büyük ithalat kalemlerinin üretilmesini amaçlıyoruz. Projede stratejik yabancı ortak alacağız” dedi.

“Altında yabancı ortaklıklara sıcak bakıyoruz”

Sönmez, altın madenciliği ile ilgili olarak da “Türkiye’nin 9 bin ton altın potansiyeli var. Biz yıllık 42 ton çıkarıyoruz. Bu çok yavaş. Bu rakamı 100-150 tona çıkarmayı amaçlıyoruz. Şu anda 20 ruhsat aldık ve potansiyeli yüksek bölgelerden çalışmalara başladık. Bu alanda yabancı ortaklıklara sıcak bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türk Telekom’da ortaklık yapısındaki sorun çözülmeli”

Zafer Sönmez, söyleşide Türk Telekom’da bankaların uzun vadeli sahipliğinin doğru olmadığını ve ortaklık yapısındaki sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Sönmez, “Bankaların asli işi şirket sahibi olmak değildir. Çünkü stratejik yatırımcı değillerdir. Bu nedenle Türk Telekom’da da uzun vadeli sahiplikleri doğru değil” diye konuştu.

Türkiye’nin fiber ve 5G altyapı yatırımları için büyük ölçekli yatırımlara ihtiyacı olduğunu ve bunun “acil ve elzem” bir konu olduğunu ifade eden Sönmez, “Bu nedenle Telekom sorununun çözülmesi önemli. Ancak bu soruna çözüm bulacak olan şirketin sahibi olan bankalardır” dedi.

Varlık Fonu ikinci yarıda yeniden eurobond ihracına çıkmayı planlıyor

Sönmez, yılın ilk yarısında denetim süreçlerini tamamlamayı planladıklarını ve yılın ikinci yarısında eurobond piyasasına yeniden çıkmaya hazırlandıklarını belirtti.

Konuyla ilgili olarak Sönmez, “Geçen yıl istediğimiz koşullar yoktu. O tarihten bu yana Türkiye’nin risk göstergeleri ve borçlanma maliyetleri düştü. Uzun vadeli borçlanma yapmak açısından yeniden Eurobond satışı yapmayı amaçlıyoruz” dedi