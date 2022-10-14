Uzun süre platformda reklamlara soğuk bakan ancak abone kayıpları sonrası tutum değiştiren Netflix reklam destekli abonelik planı “Basic with Ads”i resmen açıkladı. Peki, reklam destekli Netflix paketi ne zaman başlıyor? Hangi ülkelerde olacak? İşte detaylar:

REKLAMLI NETFLİX NE ZAMAN, HANGİ ÜLKELERDE BAŞLIYOR?

Netflix’ten yapılan açıklamada “Netflix’in daha düşük fiyatlı reklam destekli planı olan Basic with Ads’i Kasım ayında kullanıma sunmaktan heyecan duyuyoruz” denildi. Reklamlı Netflix paketi 3 Kasım’da başlıyor.

Yeni paket 3 Kasım’da ABD, Kanada, Avustralya, Brezilya, Fransa, İtalya, Almanya, Japonya, Kore, Meksika, İspanya ve Birleşik Krallık’ta mevcut olacak.

Netflix reklam destekli paketin mevcut paketler ve üyeleri etkilemeyeceğini belirtiyor ve Reklamlı Temel paketin mevcut reklamsız Temel, Standart ve Premium paketlere ek olacağı belirtiliyor.

Netflix, “Reklamlı Temel paket insanların Netflix hakkında sevdiği her şeyi, arada birkaç reklamla daha düşük bir fiyata sunar. Kasım ayından itibaren kaydolmak kolay olacak. Netflix.com’u ziyaret edin ve başlamak için e-posta adresiniz, doğum tarihiniz ve cinsiyetinizle kaydolun” diyor.

Netflix ayrıca “Planınızı istediğiniz zaman değiştirebilir veya iptal edebilirsiniz” bilgisini veriyor.

REKLAMLI NETFLİX NE KADAR?

Reklam destekli Netflix paketi ABD’de ayda 6,99 dolara mevcut olacak. Bu yeni paket Netflix’in mevcut aylık 9,99 ABD doları Temel paketinde bulunanların çoğunu içerecek, ancak saatte ortalama dört ila beş dakikalık reklam içerecek.

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