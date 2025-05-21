Ünlü markaya siber saldırı: Karında 300 milyon sterlin düşüş bekliyor

M&S, 29 Mart 2025'te biten mali yıla ilişkin sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin vergi ve düzeltme kalemleri öncesi karı, önceki mali yıla göre yüzde 22,2 artışla 875,5 milyon sterline ulaştı ve son 15 yılın en yüksek seviyesini gördü.

M&S'nin satışlar dahil geliri bu dönemde yüzde 6,1 artarak 13,9 milyar sterlin olurken, düzeltme öncesi faaliyet karı yüzde 17,4 yükselerek 984,5 milyon sterlin oldu.

Şirketin bu dönemdeki vergi sonrası karı ise yüzde 31,3 azalarak 292 milyon sterlin oldu.

Öte yandan M&S, sistemlerine yönelik birkaç haftadır devam eden ve online satışları temmuza kadar sekteye uğratması beklenen siber saldırılar nedeniyle 2025/2026 mali yılında faaliyet karında 300 milyon sterlin düşüş öngördüğünü açıkladı.

Geçen ay başlayan siber saldırılar, şirketin online satışlarında aksamaya yol açtı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen M&S Üst Yöneticisi Stuart Machin, şirketin birkaç haftadır son derece sofistike ve hedefli bir siber saldırıyla mücadele ettiğini belirterek, bu durumun satışlarda bir süre kesintiye yol açtığını ifade etti.

Zorlu bir süreç yaşandığını ancak şu anda sistemin yeniden toparlanmasına odaklandıklarını bildiren Machin, şirketin büyümesine ilişkin strateji ve uzun vadeli planlarında herhangi bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Analistler, şirketin siber saldırı nedeniyle kaybedeceği karın en az 100 milyon sterlininin sigorta ve diğer önlemlerle telafi edilebileceğini öngörüyor.