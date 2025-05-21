ARA
DOLAR
38,82
-0,00%
DOLAR
EURO
44,07
0,58%
EURO
GRAM ALTIN
4126,43
0,50%
GRAM ALTIN
BIST 100
9398,93
-1,21%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ünlü markaya siber saldırı: Karında 300 milyon sterlin düşüş bekliyor

Ünlü markaya siber saldırı: Karında 300 milyon sterlin düşüş bekliyor

İngiliz perakende şirketi Marks & Spencer (M&S), birkaç haftadır devam eden ve online satışları temmuza kadar sekteye uğratması beklenen siber saldırılar nedeniyle bu yıl faaliyet karında 300 milyon sterlinlik düşüş beklediğini duyurdu.

21 Mayıs 2025 | 12:44
Son Güncellenme: 21 Mayıs 2025 | 13:20
Ünlü markaya siber saldırı: Karında 300 milyon sterlin düşüş bekliyor

M&S, 29 Mart 2025'te biten mali yıla ilişkin sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin vergi ve düzeltme kalemleri öncesi karı, önceki mali yıla göre yüzde 22,2 artışla 875,5 milyon sterline ulaştı ve son 15 yılın en yüksek seviyesini gördü.

M&S'nin satışlar dahil geliri bu dönemde yüzde 6,1 artarak 13,9 milyar sterlin olurken, düzeltme öncesi faaliyet karı yüzde 17,4 yükselerek 984,5 milyon sterlin oldu.

Şirketin bu dönemdeki vergi sonrası karı ise yüzde 31,3 azalarak 292 milyon sterlin oldu.

Öte yandan M&S, sistemlerine yönelik birkaç haftadır devam eden ve online satışları temmuza kadar sekteye uğratması beklenen siber saldırılar nedeniyle 2025/2026 mali yılında faaliyet karında 300 milyon sterlin düşüş öngördüğünü açıkladı.

Geçen ay başlayan siber saldırılar, şirketin online satışlarında aksamaya yol açtı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen M&S Üst Yöneticisi Stuart Machin, şirketin birkaç haftadır son derece sofistike ve hedefli bir siber saldırıyla mücadele ettiğini belirterek, bu durumun satışlarda bir süre kesintiye yol açtığını ifade etti.

Zorlu bir süreç yaşandığını ancak şu anda sistemin yeniden toparlanmasına odaklandıklarını bildiren Machin, şirketin büyümesine ilişkin strateji ve uzun vadeli planlarında herhangi bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Analistler, şirketin siber saldırı nedeniyle kaybedeceği karın en az 100 milyon sterlininin sigorta ve diğer önlemlerle telafi edilebileceğini öngörüyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4126,43 0,5%
  • ALTIN ONS 3306,38 0,5%
  • BIST 100 9398,93 -1,21%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,699 -0,558%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38255 -0,6614%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,75 -1,1646%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,8172 -0,0039%
  • EURO/DOLAR 1,1342 0,5211%
  • EURO/TURK LIRASI 44,0724 0,5841%
  • STERLIN/DOLAR 1,34452 0,38976%
Borsa Haberleri
THY temettü tarihi (2025): Temettü zamanı ve miktarı kesinleşti
Borsa soruşturmasında sıcak gelişmeler: 6 gözaltı var
THY'den geri alım programıyla ilgili açıklama
SPK onaylamıştı: Bedelsiz tarihini duyurdu (Yüzde 200)
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü tarihi belli oldu
İsdemir İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR) temettü tarihi belli oldu (2025)
Gentaş'tan bedelsiz sermaye artırımı kararı
Bu ay temettü dağıtacak bir şirkette daha tarih kesinleşti
Esenboğa Elektrik'ten bedelsiz kararı
Tera Yatırım'dan bedelsiz kararı
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu duyurdu
20 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Vestel'den haberlerle ilgili KAP'a açıklama var
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (21 Mayıs)
Borsada dün sermaye artırımı açıklaması yapan 2 şirket
GERİ
İLERİ
THY temettü tarihi (2025): Temettü zamanı ve miktarı kesinleşti
Borsa soruşturmasında sıcak gelişmeler: 6 gözaltı var
THY'den geri alım programıyla ilgili açıklama
SPK onaylamıştı: Bedelsiz tarihini duyurdu (Yüzde 200)
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü tarihi belli oldu
İsdemir İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR) temettü tarihi belli oldu (2025)
Gentaş'tan bedelsiz sermaye artırımı kararı
Bu ay temettü dağıtacak bir şirkette daha tarih kesinleşti
Esenboğa Elektrik'ten bedelsiz kararı
Tera Yatırım'dan bedelsiz kararı
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu duyurdu
20 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Vestel'den haberlerle ilgili KAP'a açıklama var
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (21 Mayıs)
Borsada dün sermaye artırımı açıklaması yapan 2 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL