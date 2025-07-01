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Ünlü mobilya markası 12,5 milyar TL ile satışta

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'yi (İstikbal Mobilya) satışa çıkardı.

01 Temmuz 2025 | 10:32
Ünlü mobilya markası 12,5 milyar TL ile satışta

TMSF'nin Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin satışına ilişkin ilanları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, muhammen bedeli 21 milyon dolar olarak belirlenen Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılabilmek için 2 milyon 100 bin dolar teminat ücreti yatırılması ve 28 Temmuz saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 29 Temmuz'da saat 14.30'da Fon'un Esentepe'deki konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Mülkiyeti Hazine'de bulunan İstikbal Mobilya ise 12 milyar 500 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihaleye İhaleye katılabilmek için 625 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 29 Eylül'de saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 30 Eylül'de saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. AA

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