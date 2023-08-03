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Üretici enflasyonu yüzde 44,5 yükseldi

Üretici enflasyonu temmuzda yıllık %44,50ye, aylık %8,23'e yükseldi.

03 Ağustos 2023 | 10:16
Son Güncellenme: 03 Ağustos 2023 | 10:47
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Üretici enflasyonu yüzde 44,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,23, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,5 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 78,51 yükseldi.

Sanayinin dört ana sektörünün temmuzda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57,51, imalatta yüzde 50,81, su temininde yüzde 62,64 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,56 azalış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,14, imalatta yüzde 9,26, su temininde yüzde 7,1 artış yaşanırken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,05 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 45,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 54,85, dayanıksız tüketim malında yüzde 63,35, enerjide yüzde 3,82 ve sermaye malında yüzde 63,29 artış hesaplandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 8,93, dayanıklı tüketim malında yüzde 10,37, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,23, enerjide yüzde 5,72 ve sermaye malında yüzde 11,67 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 19 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 17,56 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 89,56, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 80,63, içecekler yüzde 77,29 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 5,05 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 20,24, ham petrol ve doğal gaz yüzde 16,19, metal cevherleri yüzde 12,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara girdi.

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