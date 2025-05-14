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UTTS’de kayıt ve başvuru için son tarih yaklaştı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçiş sürecinde Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için taşıt sahiplerine tanınan süre 30 Haziran’da sona eriyor. TTB taktırmakla yükümlü tüm mükelleflerin kayıt ve başvuru işlemlerini 2 Haziran’a tamamlamaları gerekiyor.

14 Mayıs 2025 | 15:42
Son Güncellenme: 14 Mayıs 2025 | 15:43
UTTS’de kayıt ve başvuru için son tarih yaklaştı

Akaryakıt istasyonlarında yapılan akaryakıt satışı sırasında taşıt plaka bilgisinin yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara elle girilmeden otomatik olarak gönderilmesini sağlayan UTTS’ye geçiş öncesi, mükelleflere kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlamaları için ek süre verildi. 

Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın UTTS kapsamındaki tüm taşıt sahiplerinin 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapmaları koşulu ile TTB montaj süresinin 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldığı kaydedildi. 

GİB tarafından, UTTS Uygulama Genel Tebliği kapsamında; kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlar için TTB taktırılma zorunluluğu getirilmişti. Yapılan duyuru ile TTB, TTO ve diğer donanımlara ilişkin olarak gerekli kayıt ve başvuru işlemlerinin 2 Haziran 2025 tarihine kadar utts.gov.tr adresinden yapılması kaydıyla mükelleflere montaj için tanınan süre 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldı. 

KİRALANAN VEYA İŞLETMELERE DAHİL OLAN TÜM ARAÇLARDA ZORUNLU

Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satış işlemlerinde vergi güvenliğini sağlamak ve denetim etkinliğini artırmak amacıyla kurulan sistemin devreye alınmasıyla usulsüz fiş ve faturalardan kaynaklanan vergi kayıplarının önüne geçilmiş olacak.

Sisteme geçiş için; akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın, vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların ve bunların yanı sıra bu kapsamda olmayan fakat akaryakıt dağıtım şirketlerinin Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) programlarına kayıtlı tüm taşıtların, 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yaparak en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar araçlarına TTB taktırma zorunluluğu bulunmaktadır.

MOTOSİKLET SAHİPLERİ İÇİN DE ZORUNLU

İşletme adına kayıtlı ve kiralama yoluyla edinilen ve işte kullanılan motosiklet sahiplerinin de akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın 2 Haziran 2025 tarihine kadar utts.gov.tr adresi üzerinden gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini gerçekleştirerek en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar araçlarının TTB montajını tamamlamış olmaları gerekiyor. 

CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANACAK

UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 227’nci maddesine istinaden vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağından, belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve UTTS’ye kaydını tamamlamayan vergi mükellefleri akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek.

Diğer yandan, UTTS Genel Tebliği düzenlemeleri uyarınca UTTS kapsamındaki taşıt sahiplerinin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri veya UTTS fişlerinin hiç düzenlenmemiş sayılması nedeniyle karşılaşabilecekleri Özel Usulsüzlük Cezalarının 7 bin Türk lirasından başlayıp 140 bin Türk lirasına kadar ulaşabileceği belirtildi. Ayrıca akaryakıt harcamalarını gider göstermeyen fakat UTTS Uygulama Tebliği kapsamında yer alan taşıtların da TTB montajlarının belirtilen süre içinde tamamlanmaması durumunda taşıt sahipleri Özel Usulsüzlük Cezaları ile karşı karşıya kalabilecek. 

Yetkililer mükellefleri, mağduriyet yaşamamaları ve herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları adına yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri konusunda uyarıyor.

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Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
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Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
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