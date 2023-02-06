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Van Valiliği sosyal medyadaki söylentiler üzerine açıklama yaptı

Van Valiliği, sosyal medya hesaplarından yapılan "kentte büyük bir deprem beklendiği"ne yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

06 Şubat 2023 | 17:18
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Van Valiliği sosyal medyadaki söylentiler üzerine açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğünde deprem ve artçı sarsıntılardan dolayı Van'da büyük bir depremin beklendiği, bu nedenle deprem bölgesine giden arama kurtarma ekiplerinin geri çağrıldığı" şeklinde halk arasında ve sosyal medyada asılsız paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Bu tür paylaşımlarla kamuoyunda paniğe yol açanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı aktarılan açıklamada, resmi merciler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

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