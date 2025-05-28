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Vizede gündeme gelen 'Cascade Kuralı' nedir?

Almanya’nın İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'in Schengen kurallarına uyanların sonraki başvurularında daha uzun süreli vize aldığı ‘Cascade Kuralı’nın Türkiye'de daha etkin uygulanacağı mesajını vermesi 'Cascade Kuralı' nedir sorusunu gündeme taşıdı. İşte bu kuralla ilgili bilinenler:

28 Mayıs 2025 | 13:08
Son Güncellenme: 28 Mayıs 2025 | 13:10
Vizede gündeme gelen 'Cascade Kuralı' nedir?

Başkonsolos Ralf Schröer, Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün düzenlediği seminerde Almanya-Türkiye ilişkileri, Almanya’daki yeni hükümeti ve dış politikaları anlattı. Hürriyet'in haberine göre Başkonsolos, Türkiye’de yılda 250 bin kişiye vize verdiklerini belirterek, İzmir’in vize sağlanan şehirler arasında yurt dışındaki Alman dış temsilciliklerinin sıralama listesinde 10’uncu sırada yer aldığını söyledi. İstanbul’un birinci, Ankara’nın ise beşinci sırada bulunduğunu ekledi. Başkonsolos, “Dünyada Türkiye’den daha fazla vize sağladığımız tek bir ülke var, o da Çin. Bunun nedeni ise 1 milyarlık nüfusa sahip olmaları” dedi. Vize alma süreci hakkında konuşan Başkonsolos Schröer, “Türk hükümeti ile aldığımız karar gereğince vizede öncelik işinsanları ve öğrencilere verilmektedir. Ziyaret ve turist kategorisinde başvuru yapanlar maalesef bu dönemde yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek durumunda kalabilir” dedi.

BAŞVURULARI KENDİNİZ YAPIN

Habere göre vize danışmanlık şirketlerinin süreci yavaşlattığına dikkat çeken Başkonsolos Schröer, “Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayınız. Ticari vize danışmanlık şirketlerinin devreye girmesiyle işlemleriniz ne daha iyi ne de daha hızlı ilerler; hatta tam aksine, süreç yavaşlayabilir. Schengen vizesi hakkında doğru ve güncel bilgiyi edinmeniz gerekir, başvuruların eksiksiz olarak doğrudan Türkiye’deki ilgili konsolosluklara yapılması vize alma şansınızı artıracaktır” tavsiyelerinde bulundu.

CASCADE KURALI HAKKINDA

Schengen vizelerinin geçerlilik sürelerini kademeli olarak uzatan Cascade Kuralı’nı yakın gelecekte Türkiye’de daha etkin biçimde uygulayacaklarını ifade eden Schröer, “Çok girişli Schengen vizesi, bir yarıyılda en fazla 90 gün kalışı kapsar. Vizenin geçerlilik süresi farklılık gösterebilir. Genellikle ilk başvuruda, tek girişli ya da kısa süreli çok girişli vize verilir. Ancak vizeyi doğru şekilde kullandığınız takdirde, bir sonraki başvurunuzda daha uzun süreli bir vize almanız mümkün olur. Bu zincirleme şekilde devam eder; daha sonra bir yıl, iki yıl hatta beş yıl süreli vize alınabilir” dedi.

PEKİ CASCADE KURALI NEDİR?

Peki, gündeme gelen Cascade Kuralı nedir? Cascade kelimesi kelime anlamı olarak, kademeli, zincirleme, ardışık gibi anlamlara geliyor.  Cascade Kuralı ile bilgiler, Avrupa Komisyonu'nun 26 Haziran 2024 tarihli "Vize Başvuru Süreçleri El Kitabı" güncellemesinde detaylı şekilde yer alıyor. Buna göre Cascade Kuralı özetle Schengen vize başvurularında çok girişli (multiple-entry) vizelerin kademeli olarak verilmesini düzenleyen bir uygula. Bu kural, başvuru sahibinin önceki vizelerini yasalara uygun şekilde kullanmış olması durumunda, sonraki başvurularında daha uzun süreli vizeler alabilmesini öngörüyor.

Örneğin;

  • İki yıl içinde üç kez vize alıp yasalara uygun kullanmış bir başvuru sahibine, bir sonraki başvurusunda en az bir yıl geçerli çok girişli vize verilmesi önerilir.
  • İki yıl içinde bir yıl geçerli vizesini yasalara uygun kullanmış bir başvuru sahibine, bir sonraki başvurusunda iki yıl geçerli vize verilmesi öngörülür.
  • Üç yıl içinde iki yıl geçerli vizesini yasalara uygun kullanmış bir başvuru sahibine, bir sonraki başvurusunda beş yıl geçerli vize verilmesi uygun görülür. Bu uygulama, başvuru sahibinin pasaportunun geçerlilik süresinin, belirtilen sürelerde vize vermeye izin vermesi halinde geçerlidir.

Belgede bazı örnekler de var. Örneğin, bir Tunus vatandaşı son iki yılda Belçika, İspanya ve İtalya'dan tek girişli vizeler alarak Schengen bölgesini üç kez ziyaret etmiş ve pasaportunun geçerlilik süresi dört yıl daha devam ediyorsa, Çekya'ya yapacağı yeni başvuruda, Çek makamlarının bu kişiye bir yıl geçerli çok girişli vize vermesi bekleniyor.

Ancak metne göre her başvuru, kendi şartlarıyla değerlendirilir. Cascade Kuralı'nın uygulanması, başvuru sahibinin önceki vizelerini yasalara uygun kullanmış olması ve pasaportunun geçerlilik süresi gibi faktörlere bağlı. Ayrıca, güvenlik ve kamu düzeni gibi hususlar da dikkate alınarak, kuralın uygulanmasında istisnalar olabiliyor.
 

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Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
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Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
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Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
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