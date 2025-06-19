Vodafone Voleybol Milletler Ligi'nde birçok hediye dağıtacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, tüm müşterilerine, Voleybol Milletler Ligi İstanbul etabında günlük 5 GB, toplamda 25 GB mobil internet hediye edecek. Vodafone müşterileri, 18-22 Haziran'da Vodafone Yanımda üzerinden her gün günlük 5 GB hediye internet kodlarını alabilecek.

Şirket, Voleybol Milletler Ligi İstanbul etabında Sinan Erdem Spor Salonu'nda 5G teknolojisiyle sunacağı maç deneyimine herkesi ortak etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Türkiye maçlarındaki "en hızlı servisin" hızını en yakın tahmin eden 25 Vodafoneluya 25 GB mobil internet hediye edilecek.

Bunun yanında şirket, Red müşterilerine Voleybol Milletler ligi İstanbul etabında Sinan Erdem Spor Salonu'nda ayrıcalıklar sunulacak. Red müşterileri, Vodafone Yanımda uygulamasında bulunan Fırsatlar Dünyası'ndaki Red Lounge kategorisinden alacakları kodlarla Red Lounge'a gelip dinlenebilecek, özel etkinlik ve ikramlardan faydalanabilecek.

Vodafone Yanımda uygulamasındaki Voleybol kategorisinde Voleybol Milletler Ligi boyunca Socrates işbirliğiyle hazırlanan güncel içeriklere ve detaylı maç analizlerine ulaşmak mümkün olacak.

Türkiye'de oynanacak etaplarda ise müşterilere "Yanımda" uygulaması üzerinden 21 Haziran'daki Güney Kore-Türkiye maçı için 25 maç bileti hediye edilecek.

Vodafone, Voleybol Milletler Ligi İstanbul etabında oynanacak A Milli Kadın Voleybol Takımı maçlarına ait biletlerde Vodafone Pay müşterilerine de özel avantajlar sundu.

Vodafone Pay müşterileri, kendilerine ayrılmış biletleri satın alırken, Vodafone Pay Kart ile işlem yaptıkları için yüzde 10 nakit iade avantajından da yararlanacak.

Hedefimiz, voleybol coşkumuza herkesi ortak etmek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye'nin voleybolda, özellikle kadın voleybolunda son derece başarılı olduğunu ve uluslararası düzeyde birçok başarıya sahip olduğunu belirtti.

Şahin, bu başarıların daha geniş kitlelere duyurulması ve bunun sürdürülebilir bir anlayışla yapılması gerektiğini aktardı.

Bu bakış açısıyla Türk kadın voleybolunun ve kadın sporcularının yanında durduklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Voleybol dünyasının önemli turnuvalarından Voleybol Milletler Ligi'nde de logomuzu ve ismimizi vermekten gurur duyduğumuz A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yanındayız. İstanbul etabı süresince düzenleyeceğimiz kampanyalarla müşterilerimize ve bayilerimize çeşitli hediyeler kazanma şansı sağlayacağız. Hedefimiz, voleybol coşkumuza herkesi ortak etmek. Vodafone olarak, Türk kadın voleybolunun dünyada ve Türkiye'de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz."