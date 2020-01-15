Wikipedia 3 yıl sonra erişime açılıyor

Ocak 15, 2020 0 Yorum 151 Okunma
Wikipedia 3 yıl sonra erişime açılıyor

Anayasa Mahkemesi’nin Wikipedia kararının ardından Wikipedia’ya Türkiye’den erişim yaklaşık 3 yıl sonra yeniden başlıyor. Wikipedia, Nisan 2017’de erişime kapatılmıştı.

Anayasa Mahkemesi’nin, Wikipedia’nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesinin Resmi Gazetede yayımlanmasıyla beraber Wikipedia’nın yeniden erişime açılması süreci başladı.

Anayasa Mahkemesi, oy çokluğu ile alınan kararı mahkemeye gönderdi.

2017’de erişime kapatılan Wikipedia sosyal medya üzerinden ‘Türkiye’yi Özledik’ hashtagıyla kampanya başlatmış, logosuna da ‘2 yıldır özlüyoruz’ ibaresini koymuştu.



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