ARA
Bist 100
4950,47
9,88%
Bist 100
Dolar/TL
18,8507
0,0632%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1567
-0,3667%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0686
-0,481%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1113,19
-0,97%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yapı Kredi'den AFAD'a 580 milyon lira bağış

Yapı Kredi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 580 milyon lira bağış yapacağını bildirdi.

15 Şubat 2023 | 23:02
0
Yapı Kredi'den AFAD'a 580 milyon lira bağış

Yapı Kredi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, deprem felaketinin yaralarını sarabilmek için var güçleriyle çalıştıkları ifade edildi.

Afet bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için 1500'ü aşkın Yapı Kredi Gönüllüsü'nün ilk günden itibaren sahada çalıştığı vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yapı Kredi Arama Kurtarma Takımımız (YAKUT), 18 vatandaşımızın sağ olarak kurtarılmasında görev aldı. Ayrıca bölgedeki müşterilerimize finansal kolaylıklar sunarak destek veriyoruz. Bunlara ek olarak AFAD'a 580 milyon lira bağış yaparak bölgeye desteğimizi sürdüreceğiz. Bu zor günleri dayanışmayla birlikte aşacağımıza inancımız tam."

Etiketler
Yapı Kredi Bankası deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1113,19 -0,97%
  • ALTIN ONS 1836,76 -1,04%
  • BIST 100 4950,47 9,88%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8507 0,0632%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1567 -0,3667%
  • EURO/USD 1,0686 -0,481%
  • INGILIZ STERLINI 1,20245 -1,25277%
  • JAPON YENI 134,155 0,846%
  • KANADA DOLARI 1,33965 0,44086%
  • RUS RUBLESI 74,4 1,0869%
Günün En Çok Okunanları
Bakan Kurum yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarla ilgili rakamları paylaştı
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
İsdemir'de üretime ara verildi
İsdemir'de üretime ara verildi
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
Erdoğan: Enkaz altından 8 binin üzerinde insan sağ çıkarıldı
Erdoğan: Enkaz altından 8 binin üzerinde insan sağ çıkarıldı
Müteahhitler hakedişlerinin yüzde 1'ini deprem bölgesinin yeniden imarı için bağışlayacak
GERİ
İLERİ
Bakan Kurum yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarla ilgili rakamları paylaştı
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
İsdemir'de üretime ara verildi
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
İsdemir'de üretime ara verildi
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
İsdemir'de üretime ara verildi
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
Erdoğan: Enkaz altından 8 binin üzerinde insan sağ çıkarıldı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL