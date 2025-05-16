Yarı Maraton yardımseverlikte rekor kırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu iyilik rekorunda da ipi göğüsledi. 2008 yılında İstanbul Maratonu’yla başlayan, 2020’den itibaren yarı maratonda da yapılan yardımseverlik koşusu kapsamında toplanan bağış miktarı belli oldu. Adım Adım Derneği’nin İyilik Peşinde Koş Platformu’nda yer alan sivil toplum kuruluşları (STK), geçtiğimiz yılki yarışta toplanan bağışın iki katının üstüne çıkmayı başardı ve 14 milyon 732 bin 150 TL bağış topladı.

YARI MARATONDA İYİLİK İÇİN KOŞTULAR

27 Nisan tarihinde geleneksel Tarihî Yarımada parkurunda koşulan yarı maraton, bu yıl 13 bin kişinin katılımıyla koşularak tarihindeki en yüksek katılımcı sayısına ulaşmıştı. Katılımcı rekoru kıran yarı maratonda “İyilik Peşinde Koş” sloganıyla yapılan yardımseverlik koşusuna ise bu yıl 32 sivil toplum kuruluşundan bin 317 gönüllü sporcu katıldı. Kampanya kapsamında 10 bin 661 bağışçıya ulaşan yardımseverlik koşuşunda toplanan miktar, geçtiğimiz yılki 6,4 milyon TL’lik bağışın iki katının üstüne çıkmayı başardı. Kurumsal takımlar tarafından toplanan bağış miktarının 5 milyon 681 bin 501 TL olduğu maratonda bağış miktarı toplamda 14 milyon 732 bin 150 TL oldu. Böylece Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda toplanan bağış sayesinde 2 bin 36 canlının hayatına dokunulabilecek.

EN ÇOK BAĞIŞ TOPLAYANLAR BELLİ OLDU

Hem maraton hem yarı maratonda devam eden İyilik Peşinde Koş’a katılan STK’lar ve koşu grupları, Adım Adım Derneği tarafından geçmiş bağış miktarlarına göre kategorilere ayrılıyor. STK’ların bağışçıları şeffaf dernek ve vakıflarla bir araya getirmek amacıyla kurulmuş Açık Açık’a bildirdikleri son bireysel bağış tutarlarına göre; 100 bin TL’den az bireysel bağış almış STK’lar “yıldız takım”, 100 bin ila 1 milyon TL bireysel bağış almış STK’lar “genç takım”, 1 milyon TL üzerinde bireysel bağış almış STK’lar ise “büyük takım” kategorisinde değerlendiriliyor. Bu bilgiler ışığında Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda bağış kategorilerinde zirveye çıkan isimler, şirketler ve dernekler şu şekilde sıralandı:



Bireysel Koşucu – En Fazla Bağış Sayısı

1- İbrahim Yatar 234

2- Murat Uslu 211

3- Neşe Yemez 117



Bireysel Koşucu – En Yüksek Bağış (TL)

1- Hüsnü Güreli 2.582.000

2- Asuman Güreli 521.600

3- Şehbal Alpacar 320.000



Kurumsal Takım – En Fazla Bağış Sayısı

1- Eczacıbaşı Gönüllüleri 442

2- Disney Runners 211

3- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 189



Kurumsal Takım – En Yüksek Bağış (TL)

1- Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 3.124.948

2- Eczacıbaşı Gönüllüleri 354.801

3- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 312.165



Koşu Grubu – En Fazla Bağış Sayısı

1- TEMA Vakfı Genel Merkez 400

2- TÜKD Koşucuları 324

3- İstanbul Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 292



Koşu Grubu – En Yüksek Bağış (TL)

1- TÜKD Koşucuları 807.430

2- TEMA Vakfı Genel Merkez 283.300

3- WBN Türkiye Geleceğin Arıları 272.199



Büyük Takım (TL)

1- TEV 4,3 milyon TL

2- SATH Derneği 1,6 milyon TL

3- KAÇUV 765 bin TL



Genç Takım (TL)

1- TÜKD 815 bin TL

2- Bir Dilek Tut Derneği 668 bin TL

3- Payda Derneği 376 bin TL



Yıldız Takım (TL)

1- Okul Destek Derneği 366 bin TL

2- Değişim Liderleri Derneği 288 bin TL

3- Kansersiz Yaşam Derneği 244 bin TL