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Yarı Maraton yardımseverlikte rekor kırdı

İBB Spor İstanbul’un düzenlediği Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu iyilikte de rekor kırdı. Adım Adım Derneği’nin İyilik Peşinde Koş Platformu’nda yer alan sivil toplum kuruluşlarının katıldığı yardımseverlik koşusunda geçen yılın iki katından daha fazla bağış toplandı.

16 Mayıs 2025 | 17:26
Yarı Maraton yardımseverlikte rekor kırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu iyilik rekorunda da ipi göğüsledi. 2008 yılında İstanbul Maratonu’yla başlayan, 2020’den itibaren yarı maratonda da yapılan yardımseverlik koşusu kapsamında toplanan bağış miktarı belli oldu. Adım Adım Derneği’nin İyilik Peşinde Koş Platformu’nda yer alan sivil toplum kuruluşları (STK), geçtiğimiz yılki yarışta toplanan bağışın iki katının üstüne çıkmayı başardı ve 14 milyon 732 bin 150 TL bağış topladı.

YARI MARATONDA İYİLİK İÇİN KOŞTULAR
27 Nisan tarihinde geleneksel Tarihî Yarımada parkurunda koşulan yarı maraton, bu yıl 13 bin kişinin katılımıyla koşularak tarihindeki en yüksek katılımcı sayısına ulaşmıştı. Katılımcı rekoru kıran yarı maratonda “İyilik Peşinde Koş” sloganıyla yapılan yardımseverlik koşusuna ise bu yıl 32 sivil toplum kuruluşundan bin 317 gönüllü sporcu katıldı. Kampanya kapsamında 10 bin 661 bağışçıya ulaşan yardımseverlik koşuşunda toplanan miktar, geçtiğimiz yılki 6,4 milyon TL’lik bağışın iki katının üstüne çıkmayı başardı. Kurumsal takımlar tarafından toplanan bağış miktarının 5 milyon 681 bin 501 TL olduğu maratonda bağış miktarı toplamda 14 milyon 732 bin 150 TL oldu. Böylece Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda toplanan bağış sayesinde 2 bin 36 canlının hayatına dokunulabilecek.

EN ÇOK BAĞIŞ TOPLAYANLAR BELLİ OLDU
Hem maraton hem yarı maratonda devam eden İyilik Peşinde Koş’a katılan STK’lar ve koşu grupları, Adım Adım Derneği tarafından geçmiş bağış miktarlarına göre kategorilere ayrılıyor. STK’ların bağışçıları şeffaf dernek ve vakıflarla bir araya getirmek amacıyla kurulmuş Açık Açık’a bildirdikleri son bireysel bağış tutarlarına göre; 100 bin TL’den az bireysel bağış almış STK’lar “yıldız takım”, 100 bin ila 1 milyon TL bireysel bağış almış STK’lar “genç takım”, 1 milyon TL üzerinde bireysel bağış almış STK’lar ise “büyük takım” kategorisinde değerlendiriliyor. Bu bilgiler ışığında Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda bağış kategorilerinde zirveye çıkan isimler, şirketler ve dernekler şu şekilde sıralandı: 


Bireysel Koşucu – En Fazla Bağış Sayısı
1- İbrahim Yatar    234
2- Murat Uslu    211
3- Neşe Yemez    117


Bireysel Koşucu – En Yüksek Bağış (TL)
1- Hüsnü Güreli                             2.582.000
2- Asuman Güreli   521.600
3- Şehbal Alpacar   320.000


Kurumsal Takım – En Fazla Bağış Sayısı
1- Eczacıbaşı Gönüllüleri                442
2- Disney Runners                 211
3- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 189


Kurumsal Takım – En Yüksek Bağış (TL)
1- Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 3.124.948
2- Eczacıbaşı Gönüllüleri                                  354.801
3- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.     312.165


Koşu Grubu – En Fazla Bağış Sayısı
1- TEMA Vakfı Genel Merkez   400
2- TÜKD Koşucuları    324
3- İstanbul Özel Saint Benoit Fransız Lisesi               292


Koşu Grubu – En Yüksek Bağış (TL)
1- TÜKD Koşucuları   807.430
2- TEMA Vakfı Genel Merkez  283.300
3- WBN Türkiye Geleceğin Arıları  272.199


Büyük Takım (TL)
1- TEV     4,3 milyon TL
2- SATH Derneği    1,6 milyon TL
3- KAÇUV     765 bin TL


Genç Takım (TL)
1- TÜKD     815 bin TL
2- Bir Dilek Tut Derneği    668 bin TL
3- Payda Derneği    376 bin TL


Yıldız Takım (TL)
1- Okul Destek Derneği   366 bin TL
2- Değişim Liderleri Derneği  288 bin TL
3- Kansersiz Yaşam Derneği  244 bin TL

 

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Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bedelsiz ve temettü kararını revize etti
Borsa şirketinden ABD'de üretim tesisi adımı
Selva Gıda bedelli kararını duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
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