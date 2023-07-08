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Yaşlı aylığı 2023 ne kadar oldu? İşte zamlı yaşlılık maaşı

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı. Peki Yaşlı aylığı 2023 ne kadar oldu? İşte zamlı yaşlılık maaşı

08 Temmuz 2023 | 11:45
Son Güncellenme: 08 Temmuz 2023 | 11:51
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Yaşlı aylığı 2023 ne kadar oldu? İşte zamlı yaşlılık maaşı

Aile e Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelerle ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini hatırlatan Göktaş, uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurguladı.

Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydeden Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını aktardı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’den 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2.392 TL’den 2.811 TL'ye yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3.445 TL’den 4.050 TL’ye, orta silikozis aylığı 3.938TL’den 4.629 TL’ye, ağır silikozis aylığı ise 4.388 TL’den 5.158 TL’ye çıktı. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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