Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında, 2025-2026 döneminde gerçekleştirilmesi hedeflenen eylemlerin belirli ana temalara odaklanılarak şekillendirildiği, bu kapsamda, yargı süreçlerinin iyileştirilmesi, yeni yatırım alanlarının oluşturulması, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yüksek teknolojili yatırımların teşviki gibi başlıkların öne çıktığı bildirildi.

YOİKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı ve yeni dönem YOİKK Eylem Planı çalışmaları, Dünya Bankası Business Ready Eylem Planı ve Meslek Yüksekokulları Mevcut Durum Analizi ve Mesleki Eğitim Yol Haritası konularının değerlendirildiği belirtildi.

Kamu ve özel sektör arasında verimli bir istişare platformu olma niteliğini sürdüren YOİKK'in, iş dünyasının öncelikleri doğrultusunda katılımcı bir anlayışla çalışmalarını şekillendirdiği aktarılan açıklamada, yatırım süreçlerini iyileştirici, cari açığı azaltıcı, ikiz dönüşümü hızlandırıcı, mesleki eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirici, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı hususlara odaklanan YOİKK Eylem Planı çerçevesindeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu kapsamda 2024 Eylem Planında yer alan 57 eylemden, 37'sinin tamamlandığı, kalan eylemlerden 17'sinde ise yüzde 60'ın üzerinde bir tamamlanma oranının sağlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2024 yılı ağustos ayında gerçekleştirilen son Kurul toplantısından bu yana 26 eylem kapsamındaki tedbirler hayata geçirilmiştir. Bunlardan öne çıkan bazıları şunlardır, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ön tahsis, arsa tahsisi, tahsis süre uzatımları gibi konulara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Böylelikle sanayicilerimize, OSB’lere ön tahsis başvuruları ile kamulaştırma ve altyapı finansmanını karşılayabilme imkanı sağlanmıştır. Sanayi Alanları Master Planının oluşturulması kapsamında ülke ölçeğinde uygun yatırım yeri tespit çalışmaları yapılmıştır. Teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yeteneklerle yenilikçi iş modelleri ve teknolojiye dayalı çalışmaları olan tekno-girişimlerin ülkeye çekilmesi amacını taşıyan Türkiye Tech Visa Programı uygulamaya alınmıştır."

- "Finansmana erişim imkanlarının artırılması hedeflenmektedir"

Açıklamada, ilgili Tebliğde yapılan değişikliklerle Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına (GSYF) ilişkin yurt dışı yatırımların limitinin artırıldığı, girişim şirketlerine ileri vadede ortak olma hakkı veren ya da verecek sözleşmeler yoluyla yapılan yatırımların girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edildiği bildirildi.

Dijital ve yeşil dönüşüm mesleklerindeki aktif işgücü programlarının uygulanmaya başlandığını ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Stratejik ve Kritik Hammadde Raporu yayımlanmıştır. Türkiye Nadir Toprak Elementleri Teknolojileri Stratejisi ve Eylem Planı kurum görüşleri sonrasında yayımlanmak üzere hazırlanmıştır. Türkiye'de etki yatırımcılığının gelişimini hızlandıracak strateji ve politika önerileri katılımcı bir anlayışla tespit edilmiştir. E-Devlet üzerinde e-Tebligat bütünleşik hizmetinin Haziran 2025'te açılmasına ilişkin hazırlıklar tamamlanmıştır. Enerji ve madencilik yatırımlarında kamu kurumlarından alınması gereken izin süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik mevzuat çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. 12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi çerçevesinde yatırım teşvik politikaları yeniden ele alınmıştır. Bu doğrultuda ülkemizin üretimine, istihdamına, ihracatına ve yatırımlarına güç katacak yeni teşvik sisteminin devreye alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır."

Açıklamada, yeni dönem Eylem Planında yer alan hususların iş dünyası ve kamu kurumlarından tüm paydaşlarla birlikte ortak bir anlayışla belirlendiğine vurgu yapılarak, şu değerlendirmelere yer verildi:

"2025-2026 döneminde gerçekleştirilmesi hedeflenen eylemler belirli ana temalara odaklanılarak şekillendirilmiştir. Bu kapsamda, yargı süreçlerinin iyileştirilmesi, yeni yatırım alanlarının oluşturulması, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yüksek teknolojili yatırımların teşviki gibi başlıklar öne çıkmaktadır. Ayrıca yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik politikalarının yürütülmesi, lojistik ve teknolojik altyapının geliştirilmesi, finansmana erişim imkanlarının artırılması da hedeflenmektedir.

YOİKK paydaşlarının nihai görüşleri çerçevesinde son şeklini alacak olan 2025 Eylem Planına ilişkin çalışmalar ilgili kurum, kuruluşlarımızın sorumluluğunda yürütülecek olup gelişmeler, geçmiş dönemde olduğu gibi YOİKK Sekretaryası tarafından aylık olarak takip edilecektir."