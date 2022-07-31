Almanya’da üretimi başlayan Astra’nın altıncı nesli eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Opel’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Opel CEO’su Florian Huettl, Yeni Astra’nın en küçük ayrıntısına kadar tutku ve özveriyle geliştirildiğini belirterek, “Rüsselsheim’daki merkezimizde tasarlanan, geliştirilen ve üretilen bu yeni ürün, bize ek bir ivme kazandıracak.” ifadelerini kullandı.

Yeni Opel Astra’daki yeniliklerin en dikkat çekeni uyarlanabilir, parlamayan Intelli-Lux LED® Pixel Far teknolojisi. Far teknolojisi Opel’in amiral gemileri Insignia ile Grandland’dan geliyor.

Açıklamada, “Tamamen dijital Pure Panel sayesinde analog göstergeler tarihe karışıyor. Kullanıcı dostu ve modern grafiklere sahip yeni arayüz (HMI), otomobil tutkunlarına sade ve daha sezgisel bir deneyim sunuyor. Sistem, geniş bir dokunmatik ekran üzerinden kullanılırken, klima kontrolü gibi önemli ayarlar, fiziki düğmeler ile doğrudan seçilebiliyor.” denildi.