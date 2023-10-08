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Yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

DS Automobiles'in premium sedan segmentindeki yeni modeli DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 Türkiye'de satışa sunuldu. İşte satış fiyatı ve özellikleri

08 Ekim 2023 | 13:24
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Yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre 3 milyon 449 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satılmaya başlanan Yeni DS 9 Opera E-TENSE 250, DS 9'un güncellenen donanımları kapsamında yeniden tasarlanan gösterge panelinin yanı sıra yeni multimedya sistemi DS IRIS SYSTEM'i de kapsıyor.

Açıklamaya göre Türkiye'de satışa sunulan yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250'de, 81 kW (110 beygir gücü) elektrik güç ünitesine eşlik eden 200 beygir gücünde, 4 silindirli bir PureTech motor bulunuyor.

Açıklamada araçla ilgili "15,6 kWsa batarya ile, WLTP şehir içi döngüsüne göre 85 kilometreye kadar veya WLTP birleşik döngüye göre 75 kilometreye kadar tam elektrikli sürüş imkanı sunuyor. 7,4 kW'lık şarj gücü desteği, 2 saat 23 dakikada 0'dan yüzde 100'e şarj olanağı sunuyor. Elektrik desteğiyle yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250'nin CO2 emisyonları 22 ila 23 gram/kilometre arasında değişirken, WLTP birleşik döngüye göre onaylanan yakıt tüketimi 1 litre/100 kilometre olarak gerçekleşiyor" deniliyor.

Açıklamaya göre DS 9'da sunulan OPÉRA koleksiyonunun kapsamı genişletildi. En üst donanım seviyesi, kamera destekli adaptif süspansiyon sistemi DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, ikinci seviye yarı otonom sürüş özellikli DS DRIVE ASSIST, DS DRIVER ATTENTION MONITORING ve genişletilmiş güvenlik paketi gibi standart teknolojik donanımla sunuluyor.

4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, 2,9 metrelik aks mesafesine sahip.  AA
 

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