19 milyarder, kripto dünyasında servet kazandı.
Forbes dergisi dünyanın en zengin kripto zenginleri listesini duyurdu. Bu kez listeye giren 7 isim daha var.
Forbes’un Salı günü yayınlanan yıllık Dünya Milyarderleri listesinde, paralarını kripto para birimi ve blok zinciri teknolojisinden kazanan 19 milyardere (geçen yıldan 7 fazla) yer verildi. Listeye yeni katılanlar arasında Web3 altyapı şirketi Alchemy’nin kurucuları ve NFT’ler için bir pazar yeri olan OpenSea’nın kurucuları yer alıyor. Listedeki en zengin üç kişi olan Changpeng Zhao, Sam Bankman-Fried ve Brian Armstrong, kripto para borsalarını yönetiyor.
İşte listedeki isimler ve 11 Mart itibarıyla servet değerleri:
1. Changpeng Zhao
Net değer: 65 milyar dolar
Servetin kaynağı: Binance
Vatandaşlık: Kanada
Binance’in kurucusu ve CEO’su “CZ” dünyanın en zengin 19. kişisi. Forbes Binance’in en az %70’ine sahip olduğunu tahmin ediyor.
2.Sam Bankman-Fried
Net değer: 24 milyar dolar
Servetin kaynağı: Kripto para borsası FTX
Vatandaşlık: ABD
FTX’in yaklaşık yarısına ve platformun yerel token’ı olan 7 milyar dolardan fazla FTT’ye sahip.
3.Brian Armstrong
Net değer: 6.6 milyar dolar
Servetin kaynağı: Coinbase
Coinbase’in CEO’su ve kurucusu, Nisan 2021’de 100 milyar dolarlık çarpıcı bir değerlemeyle doğrudan bir listeleme yoluyla kripto borsasını halka açtı.
4. Gary Wang
Net değer: 5,9 milyar dolar
Servetin kaynağı: FTX
Vatandaşlık: ABD
FTX’in kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu.
5. Chris Larsen
Net değer: 4.3 milyar dolar
Servetin kaynağı: Ripple
Vatandaşlık: ABD
Blockchain şirketi Ripple’ın kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı
6.Cameron Winklevoss ve Tyler Winklevoss
Net değer: Her biri 4 milyar dolar
Servetin kaynağı: Bitcoin
Vatandaşlık: ABD
Mark Zuckerberg’in kolej düşmanları olarak bilinen (Hollywood filmi The Social Network’te ölümsüzleştirilen) ikiz kardeşler. Zuck ile olan 65 milyon dolarlık anlaşmalarını dijital altına çevirerek, her biri yaklaşık 4 milyar dolarlık kripto serveti biriktirdiler.
8. Song Chi-Hyung
Net değer: 3,7 milyar dolar
Zenginliğin kaynağı: Upbit
Vatandaşlık: Güney Kore
Güney Kore’nin önde gelen kripto borsası Upbit’in kurucusu.
9.Barry Silbert
Net değer: 3.2 milyar dolar
Servetin kaynağı: Dijital Currency Group
Vatandaşlık: ABD
Yatırım grubu Digital Currency Group’un kurucusu. Yatırım firması, 28 milyar dolarlık kripto varlığını yöneten Grayscale’in yanı sıra popüler bir kripto haber ve etkinlik şirketi olan CoinDesk’i kontrol ediyor.
10.Jed McCaleb
Net değer: 2,5 milyar dolar
Servetin kaynağı: Ripple, Stellar
Vatandaşlık: ABD
McCaleb, servetinin çoğunu 2012’de kurduğu ödeme odaklı kripto para projesi Ripple Labs ve XRP’den elde etti. Stellar kripto para biriminin kurucusu ve baş teknoloji sorumlusudur.
11.Nikil Viswanathan ve Joseph Lau
Net değer: Her biri 2,4 milyar dolar
Servetin kaynağı: Alchemy
Vatandaşlık: ABD
Bugün Alchemy, Web3 uygulamaları için lider bir geliştirme platformu.
13.Devin Finzer ve Alex Atallah
Net değer: 2,2 milyar dolar
Servetin kaynağı: OpenSea
Vatandaşlık: ABD
Şirket, gelişen NFT pazarında erken bir oyuncu olan blockchain girişimi OpenSea’yı kurdu.
15. Fred Ehrsam
Net değer: 2,1 milyar dolar
Servetin kaynağı: Coinbase
Vatandaşlık: ABD
Coinbase’in kurucularından biri olan Ehrsam, şu anda esas olarak kripto şirketlerine ve yeni tokenlere yatırım yapan Paradigm’i yönetiyor.
16. Kim Hyoung-nyon
Net değer: 1,9 milyar dolar
Servetin kaynağı: Upbit
Vatandaşlık: Güney Kore
Güney Koreli Dunamu’nun başkan yardımcısı Hyoung-nyon, on yıl önce diğer kripto milyarderi Song Chi-hyung ile birlikte kurduğu Güney Kore’nin önde gelen kripto borsasının tahmini olarak %13’üne sahip.
17. Michael Saylor
Net değer: 1,6 milyar dolar
Servetin kaynağı: MicroStrategy
Vatandaşlık: ABD
Saylor, 1989 yılında kurucu ortağı olduğu iş yazılımı şirketi MicroStrategy’yi bir Bitcoin proxy’sine dönüştürdü.
18. Matthew Roszak
Net değer: 1.4 milyar dolar
Servetin kaynağı: Bitcoin, diğer kripto para birimleri
Vatandaşlık: ABD
Roszak 2012’de bitcoin satın almaya başladı.
19.Tim Draper
Net değer: 1,2 milyar dolar
Servetin kaynağı: Bitcoin, diğer kripto para birimleri
Vatandaşlık: ABD
İlk olarak 2012’de Bitcoin’e yatırım yaptı.
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