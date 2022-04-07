19 milyarder, kripto dünyasında servet kazandı.

Forbes dergisi dünyanın en zengin kripto zenginleri listesini duyurdu. Bu kez listeye giren 7 isim daha var.

Forbes’un Salı günü yayınlanan yıllık Dünya Milyarderleri listesinde, paralarını kripto para birimi ve blok zinciri teknolojisinden kazanan 19 milyardere (geçen yıldan 7 fazla) yer verildi. Listeye yeni katılanlar arasında Web3 altyapı şirketi Alchemy’nin kurucuları ve NFT’ler için bir pazar yeri olan OpenSea’nın kurucuları yer alıyor. Listedeki en zengin üç kişi olan Changpeng Zhao, Sam Bankman-Fried ve Brian Armstrong, kripto para borsalarını yönetiyor.

İşte listedeki isimler ve 11 Mart itibarıyla servet değerleri: