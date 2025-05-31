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Yeni operasyon: Belediye başkanlarının da olduğu çok sayıda isme gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dört ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonla 30 şüpheli gözaltına alındı.

31 Mayıs 2025 | 10:38
Son Güncellenme: 31 Mayıs 2025 | 10:52
Yeni operasyon: Belediye başkanlarının da olduğu çok sayıda isme gözaltı kararı

Yapılan açıklamaya göre Başsavcılıkça İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları olmak üzere, toplam dört ayrı soruşturma yürütülüyor. 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Gözaltı kararı bulunanlar arasında; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı olduğu öğrenildi. 

Belediyeler ile gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerindeki arama ve incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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