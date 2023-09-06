ARA
Bist 100
8181,67
-0,66%
Bist 100
Dolar/TL
26,821
0,1568%
Dolar/TL
Euro/TL
28,7717
0,2469%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0727
0,0434%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1653,81
-0,24%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

06 Eylül 2023 | 15:51
Son Güncellenme: 06 Eylül 2023 | 15:58
0
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2024-2026 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 4,4 oldu. Ekonominin 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2, 2026 için yüzde 8,5 olarak belirlendi.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2024'te yüzde 6,4, program dönemi sonunda ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Programda, işsizlik oranının bu yılın sonunda yüzde 10,1 olacağına yer verilerek, gelecek yıl hedefi yüzde 10,3, 2025 yılı için yüzde 9,9 ve 2026 için ise yüzde 9,3 olarak belirlendi.

İhracatın, 2023 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2024'te 267 milyar dolar, 2025'te 283,6 milyar dolar, program sonunda 302,2 milyar dolar olması hedeflendi.

İthalatın, bu yıl sonunda 367 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2024'te 372,8 milyar dolar, 2025'te 388,9 milyar dolar, 2026'da da 414 milyar dolar olması öngörüldü.

İlgili Haberler
Erdoğan'dan OVP mesajları: KKM, enflasyon, kişi başı milli gelir...
Erdoğan'dan OVP mesajları: KKM, enflasyon, kişi başı milli gelir...
OVP açıklandı: Büyümede beklenti düştü, enflasyonda yükseldi
OVP açıklandı: Büyümede beklenti düştü, enflasyonda yükseldi
0
  • ALTIN GRAM - TL 1653,81 -0,24%
  • ALTIN ONS 1917,87 -0,43%
  • BIST 100 8181,67 -0,66%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,821 0,1568%
  • EURO/TURK LIRASI 28,7717 0,2469%
  • EURO/USD 1,0727 0,0434%
  • INGILIZ STERLINI 1,2508 -0,45404%
  • JAPON YENI 147,568 -0,106%
  • KANADA DOLARI 1,36626 0,15357%
  • RUS RUBLESI 98,4 1,5019%
Günün En Çok Okunanları
İstanbul’da yaşamanın maliyeti yüzde 80,59 arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın iki özel isteği var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın iki özel isteği var
İflas eden İngiliz perakende devine alıcı çıktı
İflas eden İngiliz perakende devine alıcı çıktı
Stellantis Türkiye'de yeni atamalar
Stellantis Türkiye'de yeni atamalar
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor
Merkez'den enflasyon raporu: En yüksek artış enerji grubunda
Merkez'den enflasyon raporu: En yüksek artış enerji grubunda
AFD'den VakıfBank'a 100 milyon euro ilave kaynak
GERİ
İLERİ
İstanbul’da yaşamanın maliyeti yüzde 80,59 arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın iki özel isteği var
İflas eden İngiliz perakende devine alıcı çıktı
Stellantis Türkiye'de yeni atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın iki özel isteği var
İflas eden İngiliz perakende devine alıcı çıktı
Stellantis Türkiye'de yeni atamalar
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın iki özel isteği var
İflas eden İngiliz perakende devine alıcı çıktı
Stellantis Türkiye'de yeni atamalar
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor
Merkez'den enflasyon raporu: En yüksek artış enerji grubunda
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL