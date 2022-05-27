ABD merkezli Spectrum Brands, Türkiye’de Remington Russell Hobbs ve George Foreman markaları ile faaliyet gösteriyor. Türkiye’de küçük ev aletleri ve elektrikli kişisel bakım pazarının 1,5 milyar dolar civarında olduğunu söyleyen Spectrum Brands Türkiye Ülke Müdürü Ilgaz Güler, yeni ürünlerle Türkiye pazarında iddialı olduklarını söylüyor.

Spectrum Brands Amerika’nın Wisconsin eyaletinde 1906 yılında kurulmuş bir yatırım ortaklığı şirketi. Globalde Spectrum Brands çatısı altında 40’a yakın marka bulunuyor. 2001’de VARTA marka pil markasını alarak Türkiye pazarına giriş yapan şirket, sonra da Remington markasını Türkiye’ye getiriyor. 2012 yılına doğru Russell Hobbs’u, son olarak da George Foreman’ı getiriyor. Türkiye cirosunun yaklaşık yüzde 70’i Remington’dan, yüzde 20-25’i Russell Hobbs’tan, yüzde 5-10’u ise George Foreman’dan geliyor. Spectrum Brands Türkiye Ülke Müdürü Ilgaz Güler sorularımızı başlıklar halinde şu bilgileri verdi:

PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ

Pazarın büyüklüğüne dair en son aldığımız veri 10 aylık bir veri. 12 ayı tahmin ettiğimizde, Türkiye’deki bütün tüketici ürünlerini ele aldığımızda yaklaşık 13 milyar dolarlık bir hacim var. E-ticaret platformalrından olan satışları da kattığımızda 15 milyar dolarlık bir rakama denk geliyor. Bu da bir önceki seneye göre yüzde 10’luk bir artış olduğunu gösteriyor. Sadece küçük ev aletleri ve elektrikli kişisel bakım tarafına bakınca oranın yaklaşık yüzde 8,5-9 bandında bir paya sahip olduğunu; kabaca 1,5 milyar dolar bandında bir hacmi olduğunu söyleyebiliriz.

ŞİRKETİN PAZARDAKİ BÜYÜKLÜĞÜ

2016’ya kıyasla küçük ev aletleri pazarının yüzde 20-30 büyüme gösterdiğini görüyoruz. Bunun içerisinde elektrikli süpürge yüzde 40-45 gibi çok ciddi bir paya sahip. Bütün ciroların yüksek kısmı buradan geliyor. Bunun dışında baktığımızda genellikle eşit paya sahip. Ütü, erkek bakım, kahve makineleri yüzde 15’lik paya sahip. Mutfak grubu diyeceğimiz blenderlar, mikserler gibi ürünler ve saç bakımına da bakarsak onlar da yüzde 15’lik paya sahipler. Lider olduğumuz saç bakım kategorisinde, saç şekillendiricilerde pazar payımız yüzde 18,7 (262 milyon TL toplam pazar) adette ise yüzde 23,5 paya sahibiz. Ekim 2021 verilerine göre; düzleştiricilerde Ekim Kasım Aralık ortalama yüzde 33 pazar payı ile lideriz.

MARKALARIN HEDEFİ

• Remington’da hedef; erkek bakım cihazlarında yeni seri Omniblade ile Türkiye’de erkeklerin de ilgisini çekmek ve liderlik koltuğunu geri almak.

• Russell Hobbs’un hedefi globalde özellikle Avrupa tarafında liderliği sürdürmek. Avrupa için Türkiye çok önemli bir pazar. Russell Hobbs premium bir imaja sahip ancak amaç daha erişilebilir bir premium ürün gamı sunmak. Küçük ev aletleri dendiğinde Türkiye’de akla gelen markaların içerisine girmek en önemli hedef.

• Tüm Spectrum Brands markalarının teknoloji marketler, geleneksel kanal ve internet üzerinden internet satışı bulunuyor. Mağazalaşma ilerleyen dönemler için oturtmaya çalışılan bir plan. Henüz mağaza açmak gibi bir hedef yok. Online satış pandemiden sonra ciddi bir artış yakaladı ve hızla gelişiyor.

• Globalde yeni bir marka satın alımı yapıldı. TriStar adında Amerika menşeili bir marka. Emeril Lagasse, PowerXL ve Copper Chef olmak üzere üç markası var. Globalde bu anlaşma ABD’de başlamak üzere yapıldı, ilerleyen dönemde diğer ülkeler için de değerlendirilecek. Globaldeki bu yeni rüzgâr, bir süre sonra Türkiye’yi de etkiliyor olacak.