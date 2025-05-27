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Yerlikaya: Yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Papara A.Ş.’nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL’lik mal varlığına el konuldu" açıklaması yaptı.

27 Mayıs 2025 | 12:57
Son Güncellenme: 27 Mayıs 2025 | 14:38
Yerlikaya: Yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Papara Elektronik Para AŞ'ye yönelik operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

📍Papara sistemlerinde “Yasa Dışı Bahis” amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi.

MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu; 
🔻26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu, 
🔻Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve
🔻Bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

‼️Papara A.Ş.’nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL’lik  mal varlığına el konuldu.

İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. 🇹🇷

Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur.

Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz

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Borsada dün bedelli başvurusu duyuran 2 şirket
Hisse fiyatı birkaç günü daha böyle kalırsa 100 milyon euro kazanacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 400
Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)
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