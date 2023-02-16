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Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle kaçarken yakalandı

Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit, tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yakalandı.

16 Şubat 2023 | 12:15
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Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle kaçarken yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce, Kahramanmaraş bölgesinde müteahhitlik yapan ve hakkında Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama emri verilen Mesut Başkır'ın, deniz yoluyla ülke dışına kaçma girişiminde bulunabileceğinin bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Dalyan, Ekincik, Marmaris açıkları ve Yeşilova Körfezi'ni kontrol eden ekipler, gece saatlerinde Marmaris'in Alaburun mevkisinin batısında bir yelkenli tekne tespit ederek durdurdu.

Katamaran tipi teknede yapılan kontrollerde hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan yakalama kararı olan Mesut Başkır gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'a gönderildi.

 

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