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Yılbaşında Marmaray’a ilave 4 sefer konulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir’de "ulaşımın omurgasını oluşturan" Marmaray, Başkentray ve İzban’ın yılbaşında ücretsiz olacağını belirterek, yılbaşı gecesi Marmaray’a ilave 4 seferin konulacağını bildirdi.

29 Aralık 2022 | 13:43
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Yılbaşında Marmaray’a ilave 4 sefer konulacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İzban’ın yılbaşında ücretsiz olacağı aktarıldı.

1 Ocak saat 00.00'da başlayacak ücretsiz ulaşımın 24 saat devam edeceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların yılbaşı gecesinde ulaşımını konforlu ve hızlı sağlamaları amacıyla Marmaray’da karşılıklı ikişer olmak üzere toplam 4 ek sefer konulduğu kaydedildi.

Hafta sonu seferlerine ek olarak Gebze'den 01.50 ve 02.20, Halkalı’dan 01.58 ve 02.28’de kalkacak şekilde seferlerin düzenlendiği vurgulanan açıklamada, İzban’da da ulaşım kolaylığı sağlamak için yılbaşı gecesi 6

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