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Yılın ikinci enflasyon raporu 22 Mayıs'ta açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu 22 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak.

16 Mayıs 2025 | 11:48
Yılın ikinci enflasyon raporu 22 Mayıs'ta açıklanacak

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla 22 Mayıs Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda yapılacak toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

Yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısı da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde düzenlenmişti.

 

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15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bedelsiz ve temettü kararını revize etti
Borsa şirketinden ABD'de üretim tesisi adımı
Selva Gıda bedelli kararını duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
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