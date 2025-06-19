YKS adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22 Haziran sınava gireceklere otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan sınav, cumartesi günü TYT, pazar günü ise AYT ve YDT oturumlarıyla yapılacak.

Sınav günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, özellikle İstanbul'da ikamet eden öğrenciler ve aileleri, metrobüs, otobüs ve metro seferlerinin ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Üniversiteye giriş heyecanı yaşayan milyonlarca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayına müjde! 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek sınavlar öncesinde, büyükşehir belediyelerinden önemli kolaylıklar geldi. Hem İstanbul hem de Ankara'da sınav adayları ve görevlileri toplu taşımadan ücretsiz faydalanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), YKS'ye girecek öğrenciler ve sınav görevlileri için kapsamlı bir destek paketi hazırladı. İBB'nin duyurusuna göre, belirtilen tarihlerde sınav giriş belgeleri veya görevli kimliklerini gösteren herkes, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Bu kapsamda; İETT ve özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve şehir hatları vapurları hizmet verecek.

Uygulama, sınav başlangıç saatinden 2 saat önce başlayıp, sınavın bitimini takip eden 2 saate kadar geçerli olacak. Ayrıca, İBB'nin sınav sürecinde öğrencilere moral ve kolaylık sağlamak amacıyla, İstanbul'un 38 farklı ilçesindeki 38 okulda kumanya dağıtımı yapacağı da bildirildi.

EGO'DAN TOPLU TAŞIMA UYGULAMASI

Ankara'da ise EGO Genel Müdürlüğü, YKS adaylarının sınav yerlerine sorunsuz ulaşımı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Sınavın yapılacağı 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar günleri, EGO otobüslerinde uygulanan mevcut Cumartesi ve Pazar çalışma programlarına ek olarak 58 güzergahta 225 adet ilave servis planlaması yapıldı.

EGO saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezleri, anlık olarak yolcu yoğunluğunu gözeterek ihtiyaç halinde derhal ilave otobüs ve tren seferleri sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden; sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde ücretsiz yararlanabilecekler.