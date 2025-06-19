YKS'ye başvurup girmezsem ne olur? YKS'ye girme zorunluluğu var mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından uygulanacak olan Üniversite Sınavı 2025 YKS bu hafta sonu 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. "YKS'ye başvurup girmezsem ne olur?, 2025 YKS: TYT - AYT - YDT sınavlarına girme zorunluluğu var mı? soruları ilgi görmeye başladı.

YKS'YE GİRME ZORUNLULUĞU VAR MI, GİRMEZSEM NE OLUR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'deki üniversitelere girişte temel belirleyici olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan programlara veya özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girmesi zorunludur.

YKS'den Muaf Tutulan İstisnai Durumlar

Ancak bazı özel durumlar, adayları YKS'ye girme zorunluluğundan muaf tutabiliyor:

Uluslararası Bilim Olimpiyatı ve Proje Yarışması Dereceleri: TÜBİTAK'ın düzenlediği Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasında birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar, isterlerse kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına (burslu ve indirimli programlar hariç) sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirilebilirler. Bu adayların YKS'ye girme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, bu adayların da başvuru süresi içinde 2025-YKS başvurularını tamamlamış olmaları zorunludur.

Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Programlara Giriş

Yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor (spor bilimleri alanında eğitim veren) programlarında öğrenim görmek isteyen 2025 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) adaylarının (engelli adaylar da dahil) 2025-YKS'ye başvuru yapmaları ve sınavın ilgili oturumuna katılmaları gerekmektedir. Yani bu programlara girmek isteyenlerin YKS'ye girmesi zorunludur.

Yabancı Uyruklu ve Yurtdışı Lise Mezunu Öğrenciler

Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayanların Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenmektedir. Ayrıntılı bilgiye YÖK'ün resmi internet sitesi olan www.yok.gov.tr adresindeki "Öğrenci" başlığı altında yer alan "Kendi İmkanları ile Eğitim Alacaklar/Yurt Dışında Lise Eğitimi Alanlar" sekmesinden ulaşılabilir. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 2025-YKS'ye başvuru yapma ve YKS'ye girme zorunluluğu yoktur. Ancak, bazı yükseköğretim kurumları yurt dışından öğrenci kabulünde YKS puanlarını kullanabilir.

Bununla birlikte, ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına girişte bu sınavın sonuçlarından yararlanmayı istemeleri halinde 2025-YKS'ye başvuru yapma ve YKS'ye girme zorunluluğu bulunmaktadır.