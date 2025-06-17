ARA
DOLAR
39,39
0,11%
DOLAR
EURO
45,61
0,25%
EURO
GRAM ALTIN
4300,83
0,43%
GRAM ALTIN
BIST 100
9350,01
0,41%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

YKS’ye katılacak en yaşlı aday 81 yaşında

YKS, 21-22 Haziran'da 2 milyon 560 bin adayın katılımıyla gerçekleşecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un duyurusuna göre, bu yılın en dikkat çeken adayları ise 15 yaşındaki en genç katılımcı ile 81 yaşındaki en yaşlı aday olacak.

16 Haziran 2025 | 15:33
YKS’ye katılacak en yaşlı aday 81 yaşında

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl da farklı yaş gruplarından adayları bir araya getirecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sınava toplamda 2 milyon 560 bin aday katılacak. 

Bu adaylar arasında dikkat çeken detaylar ise en genç adayın 15 yaşında, en yaşlı adayın ise 81 yaşında olması. 

Ersoy, "2025-YKS'ye başvuranların 1 milyon 375 bin 389'unu kadın, 1 milyon 185 bin 260'ını erkek adaylar oluşturdu." açıklamasını yaptı.

Sınavın en genç adayının 15, en yaşlı adayının ise 81 yaşında olduğunu, 50 yaş ve üzeri 21 bin 229 adayın başvuruda bulunduğuna dikkati çeken Ersoy, YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısının ise 75 bin 409 olduğunu belirtti.

Bu tablo, üniversiteye girme azminin her yaşta canlı olduğunu kanıtlıyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4300,83 0,43%
  • ALTIN ONS 3395,84 0,32%
  • BIST 100 9350,01 0,41%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,639 -0,078%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3574 0,02653%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,625 -1,2373%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,3936 0,1139%
  • EURO/DOLAR 1,1554 -0,061%
  • EURO/TURK LIRASI 45,6097 0,248%
  • STERLIN/DOLAR 1,357 -0,15084%
Borsa Haberleri
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (16 Haziran)
New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
GERİ
İLERİ
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (16 Haziran)
New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL