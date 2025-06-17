YKS’ye katılacak en yaşlı aday 81 yaşında

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl da farklı yaş gruplarından adayları bir araya getirecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sınava toplamda 2 milyon 560 bin aday katılacak.

Bu adaylar arasında dikkat çeken detaylar ise en genç adayın 15 yaşında, en yaşlı adayın ise 81 yaşında olması.

Ersoy, "2025-YKS'ye başvuranların 1 milyon 375 bin 389'unu kadın, 1 milyon 185 bin 260'ını erkek adaylar oluşturdu." açıklamasını yaptı.



Sınavın en genç adayının 15, en yaşlı adayının ise 81 yaşında olduğunu, 50 yaş ve üzeri 21 bin 229 adayın başvuruda bulunduğuna dikkati çeken Ersoy, YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısının ise 75 bin 409 olduğunu belirtti.

Bu tablo, üniversiteye girme azminin her yaşta canlı olduğunu kanıtlıyor.