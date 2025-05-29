ARA
DOLAR
39,11
0,04%
DOLAR
EURO
44,48
0,76%
EURO
GRAM ALTIN
4164,59
0,74%
GRAM ALTIN
BIST 100
9209,13
0,34%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YÖK becayiş başvuru sonuçları

YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YÖK becayiş başvuru sonuçları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen üniversiteler arası karşılıklı yer değiştirme yani becayiş başvuruları Nisan ayında sona ermişti. Peki YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak?

29 Mayıs 2025 | 15:05
YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YÖK becayiş başvuru sonuçları

Becayiş sistemi, farklı üniversitelerde çalışan personelin karşılıklı olarak yer değiştirmesine olanak tanıyarak, özellikle aile birliği gibi sosyal gerekçelerle tayin isteyen çalışanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

Yükseköğretim Kurulunca yapılan değerlendirme sonrası, idari personelden gelen yoğun talep sonrası başvuru süresi 18 Nisan 2025 tarihine kadar uzatılmıştı.

YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak?  

YÖK'ün resmi internet sitesinde sonuçlarla ilgili henüz bir duyuru yayınlanmazken, üniversite personelleri sonuçları heyecanla bekliyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından, personelin ne kadar süre içinde yeni görev yerlerine başlaması gerektiği de YÖK tarafından duyurulacak.

YÖK becayiş sonuçlarının Haziran ayının ilk haftasında netlik kazanması bekleniyor.

Becayiş nedir?

Becayiş, iki kamu görevlisinin karşılıklı olarak görev yerlerini değiştirmesi anlamına gelir. Özellikle aynı unvana ve kadro derecesine sahip memurlar, belirli şartlar altında görev yerlerini değiştirmek istediklerinde becayiş talebinde bulunabilir. Bu değişim, genellikle kişisel nedenlerle farklı bir il ya da ilçeye geçmek isteyen memurlar için tercih edilir.

Becayişin şartları nelerdir?

Becayiş işleminin gerçekleşebilmesi için bazı temel şartların sağlanması gerekir:

- Her iki memurun da aynı unvanda ve kadro derecesinde olması,

- Kurumların onay vermesi,

-Becayişin kamu hizmetinin aksamasına neden olmaması,

- Hukuki ve idari engellerin bulunmaması. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4164,59 0,74%
  • ALTIN ONS 3311,68 0,69%
  • BIST 100 9209,13 0,34%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,533 -0,209%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38021 -0,25078%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,81 -1,104%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,1133 0,0404%
  • EURO/DOLAR 1,1337 0,3821%
  • EURO/TURK LIRASI 44,4775 0,762%
  • STERLIN/DOLAR 1,34987 0,18703%
Borsa Haberleri
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
3 şirketten daha yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
KARDEMİR 11 milyon euroluk satış anlaşmasını duyurdu
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
3 şirketten daha yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
KARDEMİR 11 milyon euroluk satış anlaşmasını duyurdu
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL