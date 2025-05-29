YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YÖK becayiş başvuru sonuçları

Becayiş sistemi, farklı üniversitelerde çalışan personelin karşılıklı olarak yer değiştirmesine olanak tanıyarak, özellikle aile birliği gibi sosyal gerekçelerle tayin isteyen çalışanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

Yükseköğretim Kurulunca yapılan değerlendirme sonrası, idari personelden gelen yoğun talep sonrası başvuru süresi 18 Nisan 2025 tarihine kadar uzatılmıştı.

YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖK'ün resmi internet sitesinde sonuçlarla ilgili henüz bir duyuru yayınlanmazken, üniversite personelleri sonuçları heyecanla bekliyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından, personelin ne kadar süre içinde yeni görev yerlerine başlaması gerektiği de YÖK tarafından duyurulacak.

YÖK becayiş sonuçlarının Haziran ayının ilk haftasında netlik kazanması bekleniyor.

Becayiş nedir?

Becayiş, iki kamu görevlisinin karşılıklı olarak görev yerlerini değiştirmesi anlamına gelir. Özellikle aynı unvana ve kadro derecesine sahip memurlar, belirli şartlar altında görev yerlerini değiştirmek istediklerinde becayiş talebinde bulunabilir. Bu değişim, genellikle kişisel nedenlerle farklı bir il ya da ilçeye geçmek isteyen memurlar için tercih edilir.

Becayişin şartları nelerdir?

Becayiş işleminin gerçekleşebilmesi için bazı temel şartların sağlanması gerekir:

- Her iki memurun da aynı unvanda ve kadro derecesinde olması,

- Kurumların onay vermesi,

-Becayişin kamu hizmetinin aksamasına neden olmaması,

- Hukuki ve idari engellerin bulunmaması.