ARA
DOLAR
38,86
0,22%
DOLAR
EURO
43,81
0,46%
EURO
GRAM ALTIN
4043,09
0,38%
GRAM ALTIN
BIST 100
9557,88
-1,14%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yurt dışı ÜFE nisanda yüzde 4,41 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 4,41, yıllık bazda yüzde 22,92 artış gösterdi.

20 Mayıs 2025 | 10:22
Yurt dışı ÜFE nisanda yüzde 4,41 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,41, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,92 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 28,57 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,96, imalatta yüzde 22,97 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 21,15, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,42, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,64, sermaye mallarında yüzde 28,07 artış olurken, enerjide 11,03 azalış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,1, imalatta yüzde 4,45 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ara mallarında yüzde 4, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 7,5, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,93, sermaye mallarında yüzde 5,37 yükseliş görülürken, enerjide yüzde 3,76 gerileme kaydedildi.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları            
Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
2021-1,37-2,467,457,144,693,930,34-0,921,557,9313,4925,92
20223,252,357,292,616,519,180,662,640,671,342,282,77
202340,421,652,430,4515,6215,341,95-0,591,353,512,28
20244,572,384,71,370,420,971,72,952,250,09-0,860,91
20252,012,054,064,41        
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları            
Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202132,5128,2733,1935,3139,643,7241,8930,8128,8732,9647,8987,64
202296,44106,13105,8297,11100,54110,66111,34118,94117,04103,7983,6649,9
202350,9848,1340,3540,132,1339,9260,3259,2457,2557,2559,1558,4
202459,2762,3867,2565,5365,4844,5127,4128,6732,3530,725,1923,5
202520,4720,0819,3422,92        

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4043,09 0,38%
  • ALTIN ONS 3235,86 0,17%
  • BIST 100 9557,88 -1,14%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,489 -0,255%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39382 -0,08853%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 80,51 0,1029%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,8627 0,2215%
  • EURO/DOLAR 1,1261 0,1717%
  • EURO/TURK LIRASI 43,8141 0,4563%
  • STERLIN/DOLAR 1,3376 0,11227%
Borsa Haberleri
Çelebi Hava Servisi'nden yeni Hindistan açıklaması
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada manipülasyon operasyonu: 7 gözaltı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
ABD'li şirket pil hücrelerini Türkiye'de üretecek
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
BİM, Koza, Ford, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
GERİ
İLERİ
Çelebi Hava Servisi'nden yeni Hindistan açıklaması
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada manipülasyon operasyonu: 7 gözaltı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
ABD'li şirket pil hücrelerini Türkiye'de üretecek
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
BİM, Koza, Ford, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL