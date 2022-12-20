Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay YD-ÜFE aylık bazda yüzde 2,28, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 45,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,66 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 103,17 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 85,06, imalatta yüzde 83,64 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri göz önüne alındığında, ara malında yüzde 89,37, dayanıklı tüketim malında yüzde 81,42, dayanıksız tüketim malında yüzde 77,77, enerjide yüzde 126, sermaye malında yüzde 78,79 yükseliş gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,2, imalatta yüzde 2,3 artış hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri göz önüne alındığında, ara malında yüzde 2,26, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,37, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,37, sermaye malında yüzde 3,47 artış görülürken, enerjide yüzde 8,58 azalış kayıtlara geçti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 14 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri yüzde 55,94, giyim eşyası yüzde 60,61, metal cevherleri yüzde 63,35 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 126, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 112,33, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 104,75 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında, azalış gösteren tek alt sektör yüzde 8,58 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 4,62, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,4, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 4,13 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.