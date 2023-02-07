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Yurt dışından gönderilen yardım malzemelerine gümrük vergisiz işlem imkanı

Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerden zarar gören kişilere ücretsiz dağıtılmak üzere yurt dışından gönderilen eşyaların, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu yararına çalışan derneklere, cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara gönderilmesi durumunda gümrük vergilerine tabi olmadığını bildirdi.

07 Şubat 2023 | 17:28
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Yurt dışından gönderilen yardım malzemelerine gümrük vergisiz işlem imkanı

Bakanlığın Twitter hesabından, yurt dışından gönderilen yardım malzemelerin gümrük işlemlerine ilişkin duyuru paylaşıldı.

Buna göre, depremler nedeniyle zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak veya kullanımlarına sunulmak üzere yurt dışından gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşyalar, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu yararına çalışan derneklere, cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara gönderilmesi durumunda, gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmadan ithal edilebilecek.

İlgili bakanlıklarca koordinasyonun düzenli yapılabilmesini teminen, söz konusu kapsamda gelen eşyanın belirtilen kurum ve kuruluşlardan herhangi birinin adına gönderilmesi gerekiyor.

Duyuruda, anılan kurum ve kuruluşlar şöyle sıralandı:

"AFAD, Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kahramanmaraş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı."

İlgili eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için varsa taşıma belgesinin ve eşya listesinin, geldiği gümrük idaresine sunulması yeterli olacak.

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