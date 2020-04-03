Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 30,39 ile patates, yüzde 25,59 ile limon izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,79 ile sarımsak, yüzde 12,31 ile ayva, yüzde 11,88 ile portakal, yüzde 11,43 ile kuru soğan, yüzde 7,51 ile bilgisayar ekipmanları, yüzde 7,46 ile kola, yüzde 6,85 ile ilaçlar ve yüzde 6,47 ile kivi yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 93,2 ile bankayla para havale ücretinde gerçekleşti. Bunu yüzde 18,6 ile yeşil soğan, yüzde 16,78 ile ıspanak, yüzde 14,82 ile domates, yüzde 14,31 ile benzin, yüzde 10 ile yumurta, yüzde 9,91 ile motorin, yüzde 4,26 ile salatalık izledi.

TÜİK’in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Madde Bir önceki aya göre değişim oranı Sivri biber 45,37 Patates 30,39 Limon 25,59 Sarımsak 15,79 Ayva 12,31 Portakal 11,88 Kuru soğan 11,43 Bilgisayar ekipmanları 7,51 Kola 7,46 İlaçlar 6,85 Kivi 6,47 Elma 6,31 Tavuk eti 6,20 Soğuk çay 5,43 Kuzu eti 5,35 Margarin 5,18 Dana eti 4,92 Kuru fasulye 3,87 Diğer sağlık ürünleri 3,79 Meyve suyu 3,78

Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Madde Bir önceki aya göre değişim oranı Krem peynir

-1,4 Hazır pakette toz tatlılar (puding) -1,41 Makyaj malzemeleri -1,52 Bot (çocuk için)

-1,54 Dereotu

-2,59 Kaban anorak (çocuk için)

-2,83 Pırasa -3,17 Kaban (kadın için)

-3,26 Kazak (erkek için)

-3,32 Bot (erkek için) -3,73 Karnabahar -3,8 Tere

-3,9 Salatalık

-4,26 Motorin

-9,91 Yumurta -10 Benzin

-14,31 Domates

-14,82 Ispanak

-16,78 Yeşil soğan

-18,6 Banka ile para havale ücreti

-93,2