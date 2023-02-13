Zamana karşı yaşam mücadelesi: 170 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep'te yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, 170 saat sonra sağ çıkarıldı.

AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri, Güngören Belediyesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri, yıkılan 5 katlı Zamanlar Apartmanı'nın zemin katına ulaştı.

Zamana karşı hayat mücadelesi veren ekipler, ulaştıkları Sibel Kaya'yı enkazdan 170 saat sonra sağ çıkardı.

Ambulansa alınan Kaya, hastaneye kaldırıldı.

141. saat

AA muhabirinin dün ve bugün yayınlanan haberlerden 13 Şubat saat 00.10 itibarıyla derlediği bilgilere göre, ilk depremin ardından geçen 141'inci ve 163. saatler arasında en az 41 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan bir binada çalışma yapan ekipler, Suriyeli Adnan Ahmad Amir ve 4 yaşındaki kızı Emira Amir'i 141. saatte yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı. İlk isteğinin iki bardak demli çay olduğunu belirten depremzede babaya ekipler, "Çaylar hazır, hazır." şeklinde cevap verdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Nur Apartmanı enkazında Eldivan Belediyesi İtfaiyesi ve Yapraklı Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin çalışmaları neticesinde 13 yaşındaki kız çocuğu depremin 145'inci saatinde kurtarıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri, depremin 146. saatinde bir kız çocuğunu yaralı olarak çıkardı. Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Eylül Kılıç'ın deprem gecesi teyzesinin evine misafirliğe geldiği, ailesine de "Yarın kar tatili var, burada kalmak istiyorum." dediği öğrenildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan 6 katlı Mutlular Apartmanı enkazında çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar neticesinde 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül, sarsıntının 149. saatinde sağ çıkarıldı.

"Umut hep var"

Hatay'da müftülüğün yanındaki binanın enkazında ekiplerin çalışmaları sonucu felaketin 150. saatinde bir kız çocuğu kurtarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "150. saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!" ifadelerine yer verdi. Bakan Koca, "Dada" isimli çocuğu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Hatay Antakya Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Turan Caddesi Ali Sayar Meslek Lisesi karşısındaki enkazda çalışma yürüten Pendik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin yaşam belirtisi duyması üzerine Ankara İtfaiyesi, jandarma ve diğer görevlilerle harekete geçti. Ekipler, felaketin 150. saatinde Ömer ve annesini enkazdan sağ çıkardı.

El Salvador arama ve kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan bir kadın ve çocuğu, 150 saatin ardından kurtardı.

Hatay'ın Defne ilçesinde Öfkeli Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, depremin 150. saatinde 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli'yi sağ çıkarmayı başardı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir enkazdan Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, su kaçak tespit cihazları ile dinleme yaparak ses aldı. Ekipler, depremden 151 saat sonra 25 yaşındaki Suriye vatandaşı Abdullah Elali'ye ulaşarak enkazdan çıkardı.

Hatay'da Cebrail Mahallesi Emlak Evleri'ndeki bir bina enkazında AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiyenin yanı sıra Muğla Büyükşehir Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde sarsıntının 151. saatinde 29 yaşındaki Rabia Kalçın, yaralı kurtarıldı.

Adıyaman'da Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Sitesi 8 katlı B bloğunda ekiplerin ortam dinlemesi sonucu enkazın altından 7 yaşındaki Hacı Ahmet'in sesi duyuldu. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin 7 saatlik çalışmaları sonucu çocuk, depremin 152. saatinde enkaz altından çıkarıldı.

Adıyaman'da Elitaş Mahallesi Mercan Sitesi'ndeki bloğun enkazında çalışma yürüten AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri 8 saatlik çalışma sonucu felaketin 152. saatinde 22 yaşındaki Rabia isimli kadını kurtardı. Ekipler, yaklaşık yarım saat sonra ise Rabia'nın ablası 28 yaşındaki Elif Kırmızı'ya da ulaştı.

Hatay'da Cebrail Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde çöken bir bina enkazında çalışma yürüten ekipler, depremin 152. saatinde İsmihan isimli 85 yaşındaki kadını kurtardı.

Adıyaman'da bina enkazında çalışma yürüten Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, depremin 153. saatinde 21 yaşındaki Rukiye isimli genç kızı enkaz altından sağ çıkardı.

155 saat sonra kurtarıldılar

Hatay'ın Antakya ilçesinde Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla depremin 155. saatinde zihinsel engelli olduğu belirtilen 23 yaşındaki Hüseyin Seferoğlu, enkazdan kurtarıldı.

Defne ilçesinde Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi'ndeki Sümerler Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, depremden 155 saat sonra 34 yaşındaki Tolga Fakıoğlu'nu sağ çıkarmayı başardı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Yunus Kaya Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten Zeytinburnu ve Kaş belediyelerinin arama kurtarma görevlileri ve Somalı madencilerden oluşan ekipler, 155 saattir enkaz altında olan 8 yaşındaki Semih Ege İnce'yi kurtardı.

"Ben çok güzel, direkt boşluğa düştüm, hiçbir şey olmadı bana"

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir bina enkazında arama kurtarma çalışması yürüten Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesine bağlı madenciler, yaklaşık 6,5 saat süren çalışmalar neticesinde, depremden 156 saat sonra 18 yaşındaki Asyanur Öksüz'ü kurtardı. Genç kızın, madencilere "Ben çok güzel, direkt boşluğa düştüm, hiçbir şey olmadı bana." dediği anlar kameraya yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartman enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler, 63 yaşındaki Hafsa Dağcı'yı depremin 158. saatinde yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Yeşilada Apartmanı'nda çalışma yürüten Tacikistanlı ekip, depremin 158. saatinde Yavuz adlı 3 yaşındaki çocuğu yıkıntıların arasından sağ çıkardı.

Hatay Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki Özdemir Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten, Hakkari'den Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve diğer ekipler, depremden 158 saat sonra 13 yaşındaki Fatih Esmerli'yi kurtardı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Cebrail Cengiz Sokak'taki 6 katlı Daloğlu Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları yürüten ekipler, depremin 158. saatinde 38 yaşındaki Gökhan Uğurlu'yu enkazdan çıkardı.

Uğurlu'nun kuzeni Mustafa Kahraman, AA muhabirine, 158 saat sonra Gökhan Uğurlu'yu çıkardıklarını belirterek, "Kızı Zeynep yaşıyor, şu anda ses veriyor. Arkada da ses verenler var, toplam 5 kişiler. İnşallah hepsi sağ salim çıkar. Biz de can gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Babasından 1 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Baba Gökhan Uğurlu'nun, 10 yaşındaki kızı Zeynep'in yerini tarif etmesi üzerine çalışma yürüten ekipler, Zeynep'i, depremin 159. saatinde yıkıntıların içinden çıkardı. Zeynep'in enkazdan çıkarılması üzerine kurtarma ekipleri birbirine sarılarak sevinç yaşadı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Fatih Apartmanı'nda çalışma yapan AFAD, jandarma ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, depremin 159. saatinde 55 yaşlarındaki kadını kurtardı. Enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan kadın, önce el salladı, daha sonra da kendisini kurtaranların elini tuttu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan Nilüfer Apartmanı'nda çalışma yapan Polis Özel Harekat, Şırnak Koruyucular Derneği ve Gaziantep İtfaiyesi ekipleri, depremin 159. saatinde 17 yaşındaki Saadet Coşkun'u kurtardı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında çalışma yürüten Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, depremin 160. saatinde 65 yaşlarında bir kadını kurtarmayı başardı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Özgür Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan ekipler, depremden 160 saat sonra 50 yaşındaki Mediha Hadbezi ve 11 yaşındaki Lena Maradini'yi yıkıntıların arasından sağ çıkardı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde çöken binanın enkazında çalışma yürüten, Rize'den Çayeli Oyak Beton ve Rize gönüllü kurtarma ekibi, sarsıntıdan 160 saat sonra 9 yaşındaki Yiğit Şahan'ı kurtardı.

Adıyaman'da Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Miraç Sitesi'nin enkazında arama kurtarma çalışmaları yürüten Bitlis Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı görevlileri, depremden 160 saat sonra 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı yıkıntıların arasından sağ çıkardı.

İki kardeş 161 saat sonra kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Fatih Apartmanı enkazında Balıkesir'den bölgeye gelen Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekibi ile diğer kurtarma timlerinin çalışmaları neticesinde depremden yaklaşık 161 saat sonra 18 yaşındaki Remziye ve 7 yaşındaki kardeşi Beray Aydın, yıkıntıların arasından kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın enkazında çalışma yürüten Kütahya'dan madenciler ve İstanbul itfaiyesi ekipleri, 12 yaşındaki Reem Khaled Nassani'yi depremden 161 saat sonra kurtardı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde depremde yıkılan 5 katlı Hacı Alioğlu Apartmanı'nın enkazında görev yapan ekipler, yürüttükleri çalışmalar neticesinde depremin 162. saatinde 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış'ı yıkıntıların arasından sağ çıkardı.

Kahramanmaraş'ta Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın enkazında çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 45 yaşındaki Cengiz Polat'ı ilk depremden 162 saat sonra kurtardı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dedekorkut Caddesi CCK Apartmanı enkazında çalışma yürüten Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı askerleri, Zonguldak madencileri ile Bursa itfaiyesi ekipleri, sarsıntıdan 163 saat sonra 62 yaşındaki Nazife Yılmaz'ı yıkıntıların arasından sağ çıkardı.

Hatay'da Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 163 saat sonra Mustafa isimli 7 yaşındaki çocuğu kurtarmayı başardı.