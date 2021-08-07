Forbes’un 2,755 milyarderin servetlerini sıraladığı milyarderler endeksinde zirvedeki isim değişti.

Forbes’un 35 yıldır yayınladığı, dünyanın en zenginleri listesindeki milyarder sayısı bu yıl rekor kırarak 2755’e yükselmişti. Listeye bu yıl 493 yeni isim katıldı. Bu yıl milyarderler listesine girenlerin toplam servetleri 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükselmişti. Bugün ise zirvenin ilk sırasında değişiklik var. Zirve el değiştirdi. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault’a geçti. İşte dünyanın en zengin 10 ismi: