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Koç Holding CEO’su Çakıroğlu Davos'ta su kıtlığı sorununa dikkat çekti

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, su kıtlığının, iklim değişikliği kaynaklı en önemli problemler arasında yer aldığını belirterek, su verimliliğini artıracak projelerin hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

18 Ocak 2024 | 15:01
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Koç Holding CEO’su Çakıroğlu Davos'ta su kıtlığı sorununa dikkat çekti

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından "Güvenin Yeniden İnşası" ana teması ile gerçekleştirilen Davos Zirvesi, 120 ülkeden 2 bin 800’e yakın lideri bir araya getirdi.

Zirve kapsamında düzenlenen "İklim Değişikliğine Uyum için Yeni Uygulamalar" başlıklı oturumda konuşan Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun iklim değişikliğine uyum sürecindeki önceliklerini ve bu alanda geliştirdikleri teknolojilerin faydalarını katılımcılarla paylaştı.

Açıklamada burada yaptığı konuşmaya yer verilen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, dijital dönüşümün, Koç Topluluğu'ndaki kültürel dönüşüm yolculuğunun yapı taşlarından biri olduğunu ifade ederek, 2050 yılında karbon nötr olma hedeflerinin olduğunu, dijital ve yeşil dönüşümün bu hedefe giden yolda önemli bir ivme kazandırdığını belirtti.

Su kıtlığının, iklim değişikliği kaynaklı en önemli problemler arasında yer aldığını belirten Çakıroğlu, bu nedenle su verimliliğini artıracak projelerin hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Çakıroğlu, bu kapsamda suyun verimli kullanımına yönelik teknolojiler geliştirdiklerini ve tüm değer zincirlerinde iklim değişikliğine uyum için gerekli adımların atılmasına öncülük ettiklerini kaydetti.

"Yapay zekâ destekli projemiz, barajlardaki su akışı hacimlerine ilişkin tahminlerin doğruluk oranını yüzde 90’a çıkardı"

Levent Çakıroğlu, su kaynaklarının korunmasına ve su havzalarının etkin yönetimine katkı sağlayan teknolojilere değinerek, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketimiz Entek, bilgi teknolojileri şirketimiz KoçDigital ile aynı miktarda su ile daha fazla enerji üretmeye yönelik bir projeyi hayata geçirdi. Yapay zekâ destekli proje, geçtiğimiz 25 yıldaki sıcaklık, nem, kar kalınlığı, topografik özellikler gibi 56 farklı değişkeni makine öğrenimi ve derin öğrenme ile analiz ederek, portföyümüzdeki Menzelet ve Kılavuzlu hidroelektrik santrallerine gelebilecek su miktarına ilişkin tahminlerde bulunuyor. Projemizin başarılı uygulaması sayesinde; Menzelet Hidroelektrik Santrali'miz için tahminlerin doğruluk oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığını, enerji üretiminin yüzde 2,5 artmasıyla yaklaşık 7 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık gelen enerjinin ekonomiye kazandırılacağını hesaplıyoruz."

Koç Topluluğu olarak yenilikçi uygulamalarla iklim değişikliğine uyum yönünde çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini bildiren Çakıroğlu, karbon nötr hedefi için tüm paydaşlarla işbirliği yapmanın önemini vurguladı.

Çakıroğlu, "Son yıllarda düşük karbon teknolojilerinin kullanımında kayda değer bir artış görüyoruz. Düşük karbonlu bir gelecek için farklı sektörler arasındaki işbirlikleri hayati önem taşıyor. Bu kapsamda, iklim konusundaki somut hedeflerimize ulaşmak için teknolojinin getirdiği tüm olanakları kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Koç Topluluğu’nun benimsediği teknoloji odaklı yaklaşımı yaygınlaştırmak için, Topluluğun iş gücünün geleceğin yetkinlikleriyle donatılmasının en önemli önceliklerden biri olduğunu vurgulan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızı geleceğe hazırlarken, tüm departmanlardaki çalışma arkadaşlarımızı sürece dahil ediyoruz. Bunun sonucu olarak, satış veya saha operasyonlarında çalışan meslektaşlarımızın veri analistliği becerisi kazandığı ve kendi yapay zekâ modellerini geliştirdikleri örneklere şahit olduk. Çalışma arkadaşlarımıza ihtiyaç duyacakları yeni beceriler kazandırmak en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Şu ana kadar 1600'ün üzerinde çalışma arkadaşımız Veri Okuryazarlığı Programı'mızdan faydalandı. Bu kapsamdaki çalışmalarımız devam edecek."

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