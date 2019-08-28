Avrupa’daki en yeni AR-GE merkezi Türkiye’de
Dünyada ikinci asrını devirmeye hazırlanan ve Türkiye’de de 32 yıldır faaliyet gösteren dünyanın en büyük temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden P&G, 2017 yılında Gebze’ye 250 milyon TL yatırımla fabrika kurdu. Şirket, 2018 yılında ise Avrupa’nın en yeni AR-GE merkezi olarak tanımlanan AR-GE merkezini, Türkiye’de hayata geçirdi.
Dünyada yaklaşık 5 milyar insanın hayatına markalarıyla değer katan Procter and Gamble (P&G), Türkiye’de 32 yıldır faaliyet gösteriyor. P&G için Türkiye; Avrupa’nın en önemli büyüme merkezlerinden biri konumunda bulunuyor ve Türkiye’deki her 10 evden 9’unda da en az bir P&G ürünü kullanılıyor.
P&G olarak Türkiye’de 16 markayla faaliyet gösterdiklerini belirten Procter and Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu “Her yıl Türkiye’de 2 milyon bebek Prima ile büyürken; Orkid 8 milyondan fazla kadının hayatını kolaylaştırıyor.
Kişisel bakım ve temizlik alanındaki diğer markalarımız milyonlarca hanede insanların yaşamlarını iyileştiriyor milyonlarca insanın yaşamına değer katıyoruz” diyor. Bugün doğrudan ve dolaylı olarak 2 bin 500 kişilik istihdam yaratan P&G Türkiye, yerel tüketimin neredeyse yüzde 50’sini karşılıyor ve Türkiye üretiminin de yüzde 20’sini 10’dan fazla ülkeye ihraç ediyor.
Türkiye’nin; P&G’nin önemli yatırımlar yaptığı stratejik bir ülke olduğunu söyleyen Turnaoğlu “2017’de, Türkiye’deki 30’uncu yılımızda, bebek bakım ve kadın bakım ürünlerinde Türkiye’deki tüketicilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Gebze fabrikamıza 250 milyon TL yatırımda bulunduk” diye konuşuyor.
GEBZE’DE YATIRIM
Bu yatırımlarının yanı sıra 2018 yılında “Avrupa’nın en yeni AR-GE merkezi” olarak tanımlanan Gebze Geliştirme Merkezi’ni hayata geçiren P&G, bu merkezde kumaş, bebek, ev ve kadın sağlığı ürünlerine yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Türkiye’de satılan ürünlerin yüzde 60’ını Gebze’de ürettiklerini ifade eden Turnaoğlu “Gebze Geliştirme Merkezi’nde üç ana odağımız bulunuyor. Bunlar, tüketici verileri ile ürün geliştirme, Endüstri 4.0 ile süreç gelişimi ve açık inovasyon ile tedarik zincirindeki paydaşlarla üretim lokalizasyonu” diyor. Turnaoğlu bu ana odakların, merkezi, benzer AR-GE merkezlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olduğunu vurguluyor.
TÜRKİYE ÖNEMLİ PAZAR
Tankut Turnaoğlu, yeni açılan merkezde tamamı yerli mühendis ve teknik elemanlardan oluşan 23 kişinin çalıştığını söylüyor. “Türkiye’nin genç yetenekli ve iyi eğitimli işgücüne güveniyoruz” diye konuşan Turnaoğlu,
AR-GE Merkezi’nin doktora derecesine sahip pek çok yeni yetenek için de bir cazibe merkezi haline geleceğini ifade ediyor. Turnaoğlu, Türkiye’nin barındırdığı potansiyel ile P&G Avrupa için en önemli büyüme pazarlarından biri olduğuna da dikkat çekiyor. “Türkiye’de 32 yıldır insanların yaşamlarını iyileştirmek için yatırım yapıyoruz ve buna devam edeceğiz.
Yerel tüketimin yüzde 60’ını karşılıyoruz ve kapasitemizin yüzde 20’sini ihraç ediyoruz” diye konuşan Turnaoğlu, kurulan AR-GE merkezi ile Türkiye’nin bölgedeki rolünün daha da sağlamlaşacağını sözlerine ekliyor.
AR-GE’YE DEV BÜTÇE
Global anlamda Ar-Ge’ye yılda 1,9 milyar dolardan fazla kaynak ayırdıklarını ve tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için dünya çapında tüm kategorilerde 40 bin aktif patente sahip olduklarını açıklayan Tankut Turnaoğlu, “P&G olarak tüketici verilerini değerli hale getiriyor ve tüketici odaklı bir şirket olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş modelimizin merkezinde inovasyon var. Her yıl 20 bin araştırmada 5 milyondan fazla insanı dinliyor ve ihtiyaçları belirliyoruz” diyor.
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