Dijital ihracat hamlemiz hızlanacak
- Turkcell Grubu olarak 2018’de hedeflerimizi aştık. Satış gelirlerimizi 2017’ye kıyasla yüzde 20,8 artışla 21,3 milyar TL’ye yükselttik. FVAÖK yüzde 41,1 artışla 8,8 milyar TL, FVAÖK marjımız yüzde 41,3, net kârımız 2 milyar TL oldu.
- 2018’de 1440 dakika stratejimiz kapsamında genişlettiğimiz dijital ürün portföyümüzle 85,8 milyon aboneye ve 169 milyon indirme rakamına ulaştık. 4.5G kullanıcılarının ortalama data tüketimi 7.6 GB’a yükseldi.
- Turkcell Türkiye’nin mobil çoklu teklif müşteri oranı yıllık 10,9 puan artışla yüzde 66,7, sabit tarafta TV’li çoklu oyun müşterileri oranı yüzde 48,6 oldu.
- Dijitalleşen müşterilerimiz sayesinde Türkiye’de en fazla gelir elde eden şirket olmakla kalmayıp 2018’deki performansımızla bir kez daha dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olduk. Bu performansımızla 2015’ten beri dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olma başarısını elde ettik.
- 2019, dijital ihracat hamlemizin hızlandığı bir yıl olacak. Dünyada çok daha fazla kişinin ve şirketin Türkiye’de geliştirilen dijital servis ve çözümleri kullandıklarını göreceğiz.
Kaan Terzioğlu/Turkcell Genel Müdürü
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