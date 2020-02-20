Holdingler varlıklarını birer birer satıyor! - Ekonomist

Holdingler varlıklarını birer birer satıyor!
Ekonomide yaşanan daralma büyük gruplara sadeleşme getirdi. Ekonominin iyi olduğu zamanlarda fırsat görülen sektörlerde yatırıma koşan holdingler, dalgalı dönemlerde ise düşük kârlı işlerden çıkıp ana işlerine odaklanmak, nakit akışını dengelemek ve borç yükünü hafifletmek amacıyla varlık satışı yapıyor.
Türkiye’nin 12 büyük holdingi son bir yılda bazı varlıklarını elden çıkarıp sadeleşmeye gitti.
Geçen yıl grup şirketlerinde satış veya birleşme yoluna giden holdingler arasında Yıldız Holding, Doğuş Holding, Anadolu Holding ve Sabancı Holding yaptıkları satışlarla en çok dikkat çeken grupların başında geldi.
2019 yılında 299 satın alma ve birleşme işleminde yaklaşık 5 milyar dolarlık hacim gerçekleşirken, en fazla satışın yapıldığı alan ise enerji oldu.
Satın alma ve birleşme işlemlerinde bu yıl da enerji, bilişim ve gayrimenkulde hareketlilik bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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